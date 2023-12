Villaservice,  palla al cda del Consorzio 

Oggi a Villacidro il cda del Consorzio industriale dovrà mettere nero su bianco il nome delle società che dal primo gennaio gestiranno l’impianto di smaltimento rifiuti finora in mano alla Villaservice. Questo l’esito dell’incontro che ieri è andato avanti per ore per decidere le sorti della partecipata dai Comuni di Villacidro, Sanluri, Arbus e Gonnosfanadiga, che alla fine del 2023 (tra tre giorni) restituirà lo stabilimento al Consorzio, proprietario della struttura.

Nella trattative pesano i 42 posti di lavoro che i sindacati sperano di salvare (benché le lettere di licenziamento siano già partite) e il mantenimento del servizio che potrebbe subire un’improvvisa interruzione qualora il passaggio di consegne non dovesse funzionare. Coinvolti gli assessorati regionali all’Industria e all’Ambiente, oltre che la Prefettura di Cagliari allertata dai sindacati e tirata in ballo anche dagli esponenti della minoranza nel Consiglio comunale di Arbus che lamentano il mancato coinvolgimento sulla Villaservice. ( s. r. )

