Villaservice, operaio sul silos 

Dramma sfiorato alla Villaservice nell’ultimo giorno dell’anno, nel momento più nero e disperato, quando il passaggio di consegne per la gestione dello stabilimento si era appena concluso. È stato allora, intorno alle 18 del 31 dicembre, che Mauro Atzeni, arburese da 27 anni alla Villaservice di Villacidro, è apparso a dieci metri d’altezza sulla passerella tra i due silos, nella parte dell’impianto chiusa per problemi di sicurezza. A terra, a implorarlo di scendere, i colleghi, il liquidatore di Villaservice Francesco Salaris e il presidente del Consorzio industriale Enrico Caboni che da pochi minuti aveva ripreso la gestione della struttura per lo smaltimento dei rifiuti e la depurazione delle acque. Sul posto anche i carabinieri. La parte di Villaservice – società partecipata dai Comuni di Villacidro, Sanluri, Arbus e Gonnosfanadiga – sarebbe dovuta finire lì, con la riconsegna dell’impianto all’ente industriale che ne è proprietario e le procedure di licenziamento di 42 operai già avviate. Il Consorzio negli ultimi giorni ha trovato due società – l’Idrotecnica e la Mandala Ambiente – che gestiranno gli impianti e con una delibera dell’ultima ora, firmata in fretta dopo Natale, ha scongiurato il rischio (temuto dalla Regione) dell’interruzione di pubblico servizio.

La trattativa

«Non scenderò finché non saranno tutti qua, cda e revisori dei conti del Consorzio», ha urlato l’operaio di Arbus a chi gli chiedeva di tornare in sè e di lasciar perdere quella protesta troppo pericolosa. Mentre il cielo sopra allo stabilimento della zona industriale di Villacidro si faceva sempre più scuro, una soluzione – temporanea – è stata trovata.

Promessa d’accordo

«C’è stato un accordo per un affidamento diretto a Villaservice che continuerà a garantire alcuni servizi fino a un importo di 140mila euro. Magari questo potrà consentire l’alternanza tra i lavoratori nell’esecuzione di queste mansioni e, nel frattempo, valuteremo l’acquisto a costo zero della partecipata, così come ci è stato proposto dai sindaci dei Comuni interessati – ha detto Caboni – e cercheremo di salvare tutti gli operai». Il tempo stringe. «Fino all’11 gennaio i lavoratori Villaservice saranno in ferie, quando sarà finito il periodo per la contrattazione del licenziamento collettivo, resteranno 120 giorni per agire», ha concluso il presidente del Consorzio. Fiducioso ma amareggiato dal disperato appello dell’operaio nell’ultima sera del 2023, il liquidatore Francesco Salaris: «Ieri è stato assunto questo impegno da parte del presidente del Consorzio industriale. Non ci resta che aspettare la richiesta formale e solo allora capiremo quanti lavoratori potranno essere impegnati e con quali mansioni – ha detto Salaris –. Con pochi fondi sarà impossibile che lavorino tutti. Se questa decisione fosse stata assunta prima, sarebbe stato evitato il rischio che si sfiorasse la tragedia».

