«Villaservice? L’impianto non chiuderà»  

«Si convochi un tavolo tecnico per salvare il posto di lavoro dei dipendenti della Villaservice». Il capo gabinetto del prefetto di Cagliari, Maria Pia Garau, ieri mattina, nel palazzo del Governo, è intervenuta al fine di scongiurare - con la crisi industriale dell’impianto dei rifiuti di Villacidro - il licenziamento per 42 dipendenti. Presenti gli assessori regionali all’Ambiente, Marco Porcu, all’Industria Anita Pili, i sindaci dei Comuni soci, Arbus, Gonnosfanadiga, Sanluri, Villacidro, il Consorzio industriale, la Villaservice e una rappresentanza dei lavoratori.

Il vertice

L’incontro, chiesto dal sindacalista della Cgil Salvatore Caddeo, si è concentrato sulla salvaguardia dei lavoratori, con la volontà condivisa che nessuno di loro vada a casa. Ma la strada da percorrere, con le procedure del licenziamento collettivo già avviato, ha accorciato le distanze rispetto a sei mesi fa, resta però una salita da percorrere in pochi giorni, il primo gennaio la gestione dell’impianto dei rifiuti passa al Consorzio industriale.

Ascoltate le istanze, l’invito di Garau è stato chiaro: «Si convochi un tavolo operativo che porti a una soluzione immediata della problematica». Soddisfatti a metà i lavoratori e il sindacato. «Ringraziamo - ha detto Caddeo- la Prefettura che anche questa volta ci ha aperto le porte. Una cosa è certa: continueremo la lotta per salvare i lavoratori. Oggi si è accesa una luce, se si dovesse spegnere non esiteremo a scendere in piazza».

Comune e Regione

I sindaci dei Comuni soci per la prima volta si sono espressi a favore della proposta del collega di Sanluri, Alberto Urpi: «Mettere fine alla questione che si trascina da anni con l’unico modo possibile, la Villaservice esca dalla liquidazione, il Consorzio industriale l’acquisti a costo zero e i posti di lavoro saranno tutti salvi». L’assessore Porcu ha ribadito: «Non spetta alla Regione risolvere i problemi tecnici. Trovo positivo che, rispetto a giugno, inizio del contendere, Consorzio e Villaservice siano più vicini. Noi li sosterremo. È sicuro, l’impianto non chiuderà».

Consorzio e Villaservice

«Il primo gennaio - riferisce il presidente del Consorzio, Enrico Caboni - assumeremo la gestione della Villaservice. Il servizio di depurazione delle acque quasi sicuramente passerà a un’impresa esterna. Nel frattempo si potrà risolvere la questione economica con la società, il debito di 20 milioni, e anche il contenzioso».

Il liquidatore della Villaservice, Francesco Salaris, ribadisce: «Non possiamo proseguire la gestione, il contratto è scaduto e nessun atto è possibile. Disponibili a cedere i nostri mezzi e il personale che sosterremo fino alla fine».

