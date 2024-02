Villaservice, licenziati i 42 dipendenti 

Speranze esaurite. La vertenza Villaservice finisce qua: ieri – con un passaggio obbligato negli uffici del Centro per l’impiego di Cagliari – l’incubo peggiore si è fatto realtà. I 42 dipendenti sono ufficialmente disoccupati: la partecipata dei Comuni di Villacidro, Sanluri, Arbus e Gonnosfanadiga, dal 31 dicembre scorso non ha più uno scopo per restare in piedi, per questo si andrà avanti con la liquidazione e la cessazione di tutti i rapporti di lavoro.

La procedura

Ieri pomeriggio, all’uscita dall’ufficio Aspal, la sera di San Silvestro, quando un operaio salì su un silos per difendere il proprio posto di lavoro, sembrava lontanissima. Eppure si tratta solo di qualche settimana fa, quando il presidente del Consorzio industriale, Enrico Caboni, dopo aver assunto la gestione dello stabilimento, e aver ascoltato le richieste di quell’operaio disperato, fece intravedere una luce in fondo al tunnel. L’ente proprietario del polo tecnologico ambientale in cui si depurano le acque e smaltiscono i rifiuti avrebbe conferito alla morente Villaservice un incarico del valore di 140mila euro per la manutenzione degli impianti. Una ciambella lanciata in mezzo al mare per tenere a galla, almeno per un po’, 42 operai senza futuro. «Per giorni abbiamo aspettato che l’impegno del Consorzio si concretizzasse – dice al telefono Francesco Salaris, liquidatore di Villaservice –. Ma nessun riscontro scritto è arrivato e ora non possiamo far altro che procedere con i licenziamenti».

Le parti

All’Aspal ieri pomeriggio c’erano i sindacalisti di Cgil, Stefano Melis e Salvatore Caddeo, e di Uil, Rossano Loi. «Questa volta – dice Caddeo – supportati da un parere legale, abbiamo ribadito la possibilità per i 42 lavoratori di essere direttamente assunti dal Consorzio oppure tramite norme particolari che regolano un servizio essenziale che non può essere interrotto, visto che parliamo di rifiuti e di ambiente». E annunciano il ricorso. Intanto, c’è chi spera in un miracolo. «Vista la situazione, ho convocato per domani pomeriggio un incontro con i sindaci dei quattro Comuni soci di Villaservice. Solo loro potrebbero tirar fuori dal cilindro una soluzione alla vicenda», conclude Salaris. Il presidente del Consorzio industriale Caboni in un messaggio commenta: «Per le informazioni in mio possesso la procedura di licenziamento si concluderà l’11 del mese in corso».

