Villaservice, lavoratori col cuore in gola 

«Da Capodanno siamo in ferie forzate: vogliono licenziarci». Continua la protesta dei 42 lavoratori della Villaservice, società che ha gestito il trattamento dei rifiuti per conto del Consorzio industriale di Villacidro. A turno, ogni giorno, si piazzano nell’area dell’impianto, in silenzio, senza bandiere, senza rumori, determinati a difendere il posto di lavoro. La loro presenza vale più di mille parole, incluse quelle che vorrebbero leggere negli atti ufficiali per la salvezza della società, sepolti dal muro del silenzio.

La rabbia

Da settembre 2022, quando il Consorzio comunicò alla Villaservice di non rinnovare il contratto di affitto, i sindaci dei Comuni soci (Villacidro, Sanluri, Arbus e Gonnosfanadiga), il Consorzio e la società si sono riuniti più volte per salvare i posti di lavoro: promesse tante, azioni zero. Per i lavoratori l’inizio di un calvario. Delusione e rabbia la notte di San Silvestro, quando il Consorzio ha ripreso la gestione dell’impianto affidato a due società, l’Idrotecnica e la Mandala Ambiente, di fatto estromettendo i dipendenti della Villaservice. «Sono passati 18 mesi – dice un lavoratore – col ritornello “si risolverà, tranquilli, troveremo il modo”. A fine anno, ci hanno messi alla porta». Il rappresentate della funzione pubblica della Cgil e della Rsu, Salvatore Caddeo, ribadisce: «Siamo in ferie forzate, la procedura di licenziamento collettivo si concluderà l’11 febbraio. Poi tutti a casa. Le promesse dei sindaci, del Consorzio e della Villaservice devono tradursi in fatti concreti. Abbiamo chiesto un ulteriore incontro. Basta con le chiacchiere: occorre nero su bianco».

Consorzio e Villaservice

Da giorni il presidente del Consorzio, Enrico Caboni, annuncia che stanno per essere pubblicati gli atti di affidamento dell’impianto alle nuove società. L’ha ribadito anche ieri: «Non sono al Consorzio e quindi non ho la disponibilità dei documenti. Stanno aggiornando le pubblicazioni, la settimana prossima sarà tutto nel portale dell’ente». La conferma della mancata ufficializzazione arriva dal liquidatore della Villaservice, Francesco Salaris: «Attendiamo la delibera di acquisizione della società e della richiesta dei servizi che dovrebbero affidarci, come promesso dal presidente del Consorzio la sera del 31. Al momento c’è solo l’autorizzazione a prendere i nostri beni, scortati dalla società di vigilanza».

I sindaci

Concordi per sbloccare la situazione di stallo i sindaci. «Concorderemo un incontro», promette Federico Sollai: «Si pare dalla delibera del Consorzio di verifica dell’acquisizione della Villaservice». Alberto Urpi aggiunge: «Ho proposto l’acquisizione della società per salvare i posti di lavoro. L’ho ribadito davanti al prefetto e in Regione. A parole tutti d’accordo ma gli atti ufficiali non arrivano e non spettano ai sindaci».

Le minoranze

«Vergognoso – incalza il consigliere di Villacidro, Antonio Muscas – abbandonare i dipendenti a se stessi econsegnare l’impianto all’oscuro: niente atti pubblici né aspetti economici né titoli delle nuove società né durata del contratto. E la proroga promessa a Villaservice per 140 mila euro? La vertenza non è nata per l'impossibilità di rinnovare il contratto alla società?»

Agostino Pilia di Arbus aggiunge: «Tutta la vicenda è gestita come un affare privato. Mai un coinvolgimento, silenzio anche nei Consigli comunali».

