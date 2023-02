Villaservice lascia il Consorzio industriale 

A quattro mesi dalla scadenza, la Villaservice ha rescisso il contratto di affitto col Consorzio Industriale di Villacidro per la gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti. La decisione è stata presa dall’assemblea dei soci, i sindaci dei Comuni di Arbus Paolo Salis, di Gonnosfanadiga Andrea Floris, di Villacidro Federico Sollai, che hanno votato sì all’invito al Consorzio di riprendersi subito i macchinari, mentre il primo cittadino di Sanluri Alberto Urpi, si è astenuto. «È il caso di ricordare - dice Urpi - che appena un mese fa si è votato per eleggere un nuovo Consiglio di amministrazione. Un passaggio di testimone senza alcuna logica, considerato che il Consorzio entro il 30 giugno ha intimato la restituzione dell’impianto. Una scelta che non ho condiviso allora e ancora meno oggi. Il prossimo passo sarà la liquidazione della società. A preoccupare maggiormente è la sorte dei dipendenti».

Gli altri soci hanno inviato un comunicato stampa: «È impossibile rinnovare il contratto in scadenza per due motivi: non è previsto tra le clausole dell’atto sottoscritto, non lo prevedono le norme in materia di contratti pubblici. C’è poi l’esigenza non più procrastinabile di effettuare interventi di rinnovamento dell’impianto, per le quali la Regione ha già trasferito i fondi al Consorzio». Segue «l’impegno di restituire i macchinari in breve tempo, salvaguardando i lavoratori impiegati per il buon funzionamento di un servizio strategico per l’intero territorio».

Ma quello che per alcuni sindaci sembra «un’operazione dovuta per il bene del territorio», per le minoranze è «un passo nel buio». L’ex sindaca di Villacidro Marta Cabriolu commenta: «Perché tanta fretta di chiudere una questione che si trascina da tempo? La questione andava ponderata nel rispetto delle famiglie che ci lavorano». Il consigliere di minoranza di Arbus Agostino Pilia incalza: «Un mese fa in Consiglio sollevai le criticità della società, ma il sindaco rassicurò che i problemi erano in via di definizione. Un mese dopo, apprendiamo che la soluzione è la chiusura della società. Scandaloso». «Sono allibito, ancora una volta su decisioni così importanti per il territorio, nonostante il continuo invito a collaborare, veniamo totalmente esclusi dal dibattito», commenta Antonio Muscas, capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Villacidro. (s. r.)

