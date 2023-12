«Villaservice? La compri il consorzio» 

Villaservice, salvare i posti di lavoro: spunta un’idea dall’ultimo incontro dei sindaci dei Comuni soci (Arbus, Sanluri, Villacidro e Gonnosfanadiga), riuniti per approvare il bilancio della società. «Per mettere fine a una questione che si trascina da anni – ha proposto il primo cittadino di Sanluri, Alberto Urpi – la strada percorribile c’è: la Villaservice esca dalla liquidazione, il Consorzio industriale l’acquisti a costo zero e nessun dipendente verrà licenziato». Intanto la Cgil ha scritto una lettera al prefetto, invitandolo a incontrare le forze coinvolte per una soluzione condivisa che eviti manifestazioni in piazza.

Il modello Cacip

Dopo diversi incontri e nessuna soluzione concreta da ottobre dello scorso anno, quando il consorzio industriale, scaduto il contratto di affitto di ramo d’azienda, chiese al gestore, la società in house Villaservice, la restituzione dell’impianto di trattamento dei rifiuti, è iniziata una lotta a suon di carte scritte fra il consorzio, che dal primo gennaio vuole riprendere l’impianto, e Villaservice, pronta a ridarlo. Tutto facile, se non ci fosse di mezzo la salvaguardia dei posti di lavoro.

«Non possiamo permettere – ha ribadito Urpi ai colleghi e ai liquidatori della società – un altro fallimento nella nostra provincia, la più povera d’Italia. Il consorzio acquisti le quote dei Comuni e della Villaservice e, in quanto proprietario, prosegua la gestione. Triplo il vantaggio: stop all’incubo licenziamenti, il consorzio incamera i 10 milioni di euro che la Villaservice ha in cassa, fine del contendere nelle aule dei tribunali». Per Urpi il modello è il Tecnocasic, «che gestisce i servizi per conto del Cacip, consorzio all’avanguardia nel trattamento dei rifiuti urbani della Sardegna». Nessun commento dai sindaci Federico Sollai di Villacidro e Andrea Floris di Gonnosfanadiga, mentre Paolo Salis di Arbus riferisce: «È un momento difficile, stiamo cercando una soluzione il più indolore possibile». Bilancio approvato con tutte le criticità di una società in liquidazione.

Il sindacato

«I nervi dei lavoratori – sbotta Salvatore Caddeo della Cgil – sono messi a dura prova. La tensione cresce: sono passati sei mesi dalla messa in liquidazione della società. Contiamo su un autorevole intervento del prefetto di Cagliari per un accordo fra le parti. Vogliamo evitare proteste».

I liquidatori della società, Francesco Salaris e Massimo Lai, in seguito alla richiesta della Cgil, hanno convocato per oggi alle 13 un incontro sull’apertura della procedura di licenziamento collettivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA