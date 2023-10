Villaservice, la chiusura slitta al 2024 

«Via libera alla proroga del servizio di trattamento dei rifiuti alla società in house Villaservice fino al 31 dicembre, ma dal primo gennaio l’impianto dovrà essere gestito dal Consorzio». L’ultimatum dell’assessorato regionale all’Ambiente arriva dopo la comunicazione di un accordo fra il Consorzio industriale di Villacidro, proprietario dell’impianto, e la Villaservice che si occupa della gestione da 15 anni. Proroga concessa a una condizione: «Ogni 15 giorni il Consorzio dovrà riferire in Regione sullo stato di avanzamento della soluzione».

Iter travagliato

Errori, vicende giudiziarie, Consigli comunali infuocati, fondi non spesi per circa 13 milioni di euro, bilanci non approvati, fattori imprevedibili come l’incidente sul lavoro che nel luglio 2021 è costato la vita al villacidrese Ignazio Sessini e un epilogo ormai inevitabile: si allungano i tempi di restituzione dell’impianto di trattamento dei rifiuti da parte della società in house Villaservice al Consorzio industriale proprietario dell’impianto. La soluzione che sembrava dietro l’angolo esattamente un anno fa, quando il Consorzio comunicò alla società la volontà di non rinnovare il contratto d’affitto, in scadenza lo scorso 27 luglio. Per tutta risposta la Villaservice si rese disponibile all’anticipo della consegna di cinque mesi perché «i macchinari necessitano di interventi urgenti e importanti, che solo il Consorzio può eseguire avendo in cassa i fondi». Proposta bocciata. «La risoluzione anticipata del contratto d’affitto di ramo d’azienda – fu la risposta del presidente, Gianni Massa – non è contemplata nel contratto». La proroga per la consegna sì: da luglio a dicembre, sei mesi dopo.

Comuni

In questi giorni è stato soprattutto il silenzio dei Comuni interessati – Arbus, Gonnosfanadiga, Sanluri e Villacidro – a riaccendere l’annosa situazione sulle problematiche ambientali del Medio Campidano e sulla sorte dei lavoratori. Al momento l’unica certezza arriva da una fitta corrispondenza fra Regione e Consorzio. Eccezione fatta per il presidente della Villaservice, Francesco Salaris, che al telefono rassicura: «Stiamo lavorando per risolvere le questioni aperte. L’urgenza è d’obbligo, in vista della ripartenza del Tecnocasic da noi i rifiuti diminuiranno, di conseguenza anche l’attività e i soldi. L’impegno è arrivare puntuali al primo gennaio con la gestione diretta del Consorzio. Sulle controversie giudiziarie abbiamo raggiunto un accordo, come pure sui debiti di 6 milioni di euro. Abbiamo fondi da parte per sanare tutto».

Il Consorzio

«Durante il periodo di transizione – scrive Massa – sarà nostra cura condividere con la Villaservice un cronoprogramma con le attività e le modalità da seguire al fine di consentire al Consorzio di gestire l’impianto. Tutto nel rispetto delle disposizioni della Regione che, fra l’altro, prevede che eventuali oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti possono essere inseriti nella proposta di adeguamento tariffario per l’anno successivo».