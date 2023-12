Villaservice, i sindaci: non pagheremo la multa 

A oltre trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione del nucleo speciale anti-corruzione della Guardia di finanza, i sindaci non hanno intenzione di pagare la multa da 12.720 euro ciascuno. Il provvedimento sanzionatorio, su richiesta della presidenza del Consiglio dei Ministri, contesta a tre ex primi cittadini, Marta Cabriolu di Villacidro, Fausto Orrù di Gonnosfanadiga, Antonello Ecca di Arbus, e al sindaco in carica di Sanluri, Alberto Urpi, oltre che agli ex presidenti della Villaservice, Manuela Collu e Francesco Gioi, il mancato rispetto del Piano anti-corruzione nella nomina di Davide Sardu, militare dell’esercito, nel cda della società che gestisce l’impianto dei rifiuti di Villacidro. Il primo passo degli interessati, come riporta il verbale alla voce ”Garanzie difensive”, è stato quello di trasmettere all’Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Cagliari, scritti difensivi e documenti e hanno anche chiesto di essere sentiti: ieri mattina una rappresentanza dei sindaci ha ribadito l’estraneità al fatto contestato. «Restiamo in attesa – dice Orrù – fiduciosi che la Guardia di finanza rimetta il verbale con lo stralcio dei nostri nomi, perché risulta difficile da capire una sanzione del genere per responsabilità che non sono ascrivibili ai sindaci soci». Così per Urpi: «Non è compito della politica verificare la regolarità degli atti amministrativi, nel caso specifico il curriculum del neo eletto, presentato agli uffici». ( s. r. )

