«Villaservice, ecco com’è finita» 

«Al posto dei pasticcini e del brindisi per festeggiare l’inizio della pensione mi è toccato consegnare le chiavi del mio posto di lavoro ai nuovi gestori e uscire con i miei colleghi prossimi al licenziamento. Terribile». Bruno Scano, 66enne di Villacidro, perito industriale, racconta il suo ultimo giorno di lavoro alla Villaservice. Dopo quasi 40 anni nella società partecipata dai comuni di Villacidro, Sanluri, Arbus e Gonnosfanadiga, il 31 dicembre scorso è uscito per l’ultima volta dal polo tecnologico in cui vengono smaltiti i rifiuti e che ora è nelle mani del Consorzio industriale.

Com’è andata?

«Col cuore in gola. Sapevo che la notte di San Silvestro, noi dipendenti avremmo dovuto lasciare l’impianto per far posto ai nuovi gestori ma, come si dice in questi in casi, la speranza è l’ultima a morire. Proprio quando il filo che mi teneva legato da 38 anni a quel posto si è definitivamente spezzato si è aperta una ferita profonda. Tanta, tanta delusione, e rabbia».

È stato l’ultimo a uscire.

«Sì, è toccato a me consegnare le chiavi dell’impianto a un ragazzino accompagnato dal papà. Mi sono anche commosso, come fosse mio figlio. Purtroppo, nel passaggio di consegne, anziché comunicare i compiti che gli lasciavo in eredità, ho dovuto metterlo in guardia dai pericoli che lo aspettavano».

Quali pericoli?

«Si sa che dove ci sono rifiuti i cani randagi sono di casa. A Villaservice sbucano da tutte le parti. L’attenzione deve essere massima. E poi altri rischi che solo chi conosce bene il posto può evitare. In questi casi l’esperienza è la vera e unica maestra. Anche per questo continuo a non capire perché noi siamo stati fatti fuori, mentre dentro ci sono persone nuove. È come ricominciare daccapo, quando tutto è iniziato, un salto nel passato al 1985».

Come si è arrivati a questo?

«È inspiegabile. La crisi l’abbiamo avvertita con la nascita di altri siti simili nel territorio, come quello dell’Iglesiente. Tutto mi passa nella testa come un film. Il contenzioso tra il Consorzio e la Villaservice, le tensioni, lo scambio di accuse tra i due enti, la tragedia che è costata la vita al nostro indimenticabile Ignazio Sessini, l’inevitabile chiusura dell’impianto e la riduzione della forza lavoro».

E ora l’epilogo.

«Nessuno si è mosso per evitare la fine di tutto. Una storia che nel Campidano si ripete: dopo la Scaini e la Keller è toccato a noi».

Chi avrebbe potuto salvare le cose?

«A mio parere, prima di tutti il Consorzio. Che io sappia non ci sono atti concreti per una marcia indietro. La stessa stretta di mano con la quale, nell’ultima notte dell’anno, è stata sigillata la promessa di un incarico da 140mila euro a favore di Villaservice è svanita nel nulla. Ma anche i sindaci dei Comuni soci hanno le loro responsabilità: parole tante, risultati zero. E che dire della Provincia?».

Lei è in pensione, si sente fortunato?

«Assolutamente no. Quando un anno fa ho saputo che il Consorzio non avrebbe rinnovato il contratto alla Villaservice, ho attivato le procedure per il prepensionamento, sfruttando lo scivolo per il lavoro notturno. Massima solidarietà ai miei compagni, impegnati in un sit-in a oltranza e, per due di loro, anche in sciopero della fame. Ogni volta che vado a trovarli è una sofferenza infinita».

A chi farebbe un appello?

«Al presidente del Consorzio, affinché quella stretta di mano venga onorata».

Servirebbe a qualcosa?

«Restituirebbe quel filo di speranza ai miei compagni, molti dei quali ormai vicini alla pensione. Ma bisogna fare in fretta, non c’è un minuto da perdere. Villaservice corre veloce verso il fallimento, ma sono certo che fino a quando non verrà scritta la parola fine i lavoratori continueranno a lottare».

