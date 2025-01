Villaservice, dodici mesi dopo 

Il 2024, anno nero del lavoro per i 42 dipendenti della Villaservice, ex gestore dell’impianto dei rifiuti di Villacidro, si è chiuso con una novità: tornano sul posto di lavoro. Ancora tutto da definire, al momento una sola certezza: il nuovo bando per l’affidamento del servizio prevede che vengano assorbiti da chiunque vincerà la gara, scaduta un mese fa, ma le buste non sono state ancora aperte. Ottimismo fra i lavoratori. «Avevamo ragione noi: quel posto ci spetta di diritto». Intanto la lista di attesa per la riassunzione si è ridotta: fra pensionamenti e scelte di vita diverse sono rimasti in 35.

L’attesa

Mauro Atzeni, l’operaio che la notte del 31 dicembre 2023, ultimo giorno di lavoro a Villaservice, prima di lasciare l’impianto ai nuovi inquilini, salì su un silos minacciando di buttarsi giù, dice: «Sì, è stato esattamente un anno fa, rifarei quel gesto. È stato un anno duro, sofferto, mesi di sacrifici, di giorni bui, alla ricerca di una spiegazione sul perché ci mandavano a casa quando il lavoro c’era. La risposta è arrivata adesso: ci riassumono. La lotta è servita». Dalle sue parole appare chiaro come la loro sia una storia inserita in un racconto più ampio, quello dell’emergenza rifiuti nel Medio Campidano. Un anno trascorso fra burocrazia, lotte operaie e di confronto fra il Consorzio industriale, proprietario dell’impianto, i Comuni soci, la Regione. Vicende che, nonostante le logiche emergenziali, hanno prodotto situazioni al limite del paradosso: 21 mesi di scontri continui, riunioni a catena, faldoni di note scritte, scioperi ad oltranza. E poi la Villaservice in liquazione, ancora in attesa della sentenza del Tribunale e, non da ultimo, il caso dei sindaci e dei presidenti della Villaservice che dovrebbero pagare una sanzione per un totale di 89.045 euro, perché considerati inadempienti per non avere rispettato il Piano anti-corruzione.

La svolta

Le sorprese sono arrivate tutte sotto Natale: nel 2023 il pacco che conteneva il licenziamento, nel 2024 l’atteso bando per la riassunzione. La gara già chiusa da 5 milioni di euro. «È stato un anno – dice il presidente del Consorzio – Enrico Caboni – impegnativo soprattutto per gli uffici, fra il fallimento della Villaservice e la ricerca di nuovi gestori. Nel bando abbiamo inserito la clausola sociale, prevede che i dipendenti licenziati vengano assorbiti. Il secondo bando, quello per la gestione della discarica e dell’umido, sta per essere pubblicato. Questione di giorni». Ottimismo da parte del deputato, Gianni Lampis: «Trenta milioni di euro per riqualificare il Consorzio industriale, fondi dell’accordo fra Governo e Regione, destinati all’impianto per il trattamento dei rifiuti prodotti nel centro sud Sardegna, sono una risorsa importante a favore dell’ambiente, di nuovi posti di lavoro, in questo caso anche dell’integrazione dei licenziati».

