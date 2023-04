Villaservice dà forfait, il Consorzio dice no 

Stretta nella morsa di un’eventuale emergenza rifiuti, la Villaservice accelera sulla restituzione anticipata degli impianti, ormai al tracollo, al proprietario, il Consorzio industriale di Villacidro. Di più: qualche settimana fa la Villaservice è stata oggetto di un’ispezione dell’Arpas che ha evidenziato una serie di irregolarità. Al di là di tutto, immutata la posizione del Consorzio: «Nessuno anticipo. Non è previsto dal contratto, la consegna avvenga nel rispetto dei termini». I termini sono quelli fissati dall’accordo del 18 marzo 2008 per “l’affitto di ramo d’azienda” fra la Villaservice e il Consorzio che scade il 27 luglio 2023.

L’anticipo

La decisione di anticipare la restituzione dell’impianto, assunta dall’assemblea dei soci, i Comuni di Arbus, Villacidro, Gonnosfandiga e Sanluri, è scaturita dalla necessità di un rinnovamento delle parti elettriche ed elettroniche dei vecchi macchinari, non più in grado di svolgere l’attività. Tant’è che proprio in questi giorni la Provincia del Medio Campidano ha autorizzato il Consorzio all’installazione di un vaglio mobile per la raffinazione dell’umido, quello in uso è troppo vecchio, c’è il rischio che si fermi. «La richiesta – dice il presidente della Villaservice, Francesco Salaris – è nata esclusivamente per anticipare i lavori indispensabili all’impianto. Il Consorzio ha la disponibilità di 10 milioni di euro, prima si spendono, prima si può lavorare in sicurezza. Nell’interesse comune, in particolare dei lavoratori».

Il Consorzio

Per arrivare puntuali alla scadenza del contratto con la Villaservice, il Consorzio lo scorso settembre ha comunicato alla società la volontà di non rinnovare il contratto d’affitto. Per tutta risposta la Villaservice è andata oltre: disponibile alla consegna anticipata di cinque mesi, perché «i macchinari necessitano di interventi urgenti e importanti». Proposta bocciata. «La risoluzione anticipata del contratto d’affitto di ramo d’azienda – si legge nella risposta del presidente, Gianni Massa – non è contemplata nel contratto stesso. La riconsegna avvenga nel rispetto dei termini previsti. Il presidente ha l’obbligo di restituire tutti i beni che fanno parte del ramo d’azienda affittato, in condizioni di funzionamento e di normale stato di manutenzione».