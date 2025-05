Villaservice: Consorzio a bocca asciutta 

Alla richiesta di un credito per complessivi 45 milioni di euro, il Tribunale di Cagliari ne ha ritenuto ammissibili poco più di tre; per l’esattezza 3.222.892 euro. Il giudice delegato sul caso del fallimento della Villaservice, la società che per 15 anni ha gestito l’impianto dei rifiuti del Consorzio industriale di Villacidro ha riconosciuto solo una minima parte dei crediti richiesti dall’Ente industriale della Provincia del Medio Campidano. Ammessi, invece, una trentina di creditori per un totale di circa 5 milioni: la somma più consistente è quella dovuta al Comune di Villacidro (socio insieme a quelli Arbus, Sanluri, Gonnosfanadiga) e ammonta a un milione e 237 mila euro. «Sul provvedimento del Tribunale – commenta il presidente del Consorzio, Enrico Caboni – non ho nulla da dire. Ci siamo attivati per procedere con l’opposizione».

Il fallimento

Con l’esame della liquidazione giudiziale della Villaservice presso il Tribunale, presenti diversi creditori, il giudice delegato ha riconosciuto i crediti pienamente accertati, molti riferiti ad attività svolte da professionisti e non retribuite; tante le spese legali, ma anche fondi dovuti a società per servizi: per ciascuno somme che vanno da mille a 47 mila euro.

La questione spinosa resta legata al Consorzio, proprio l’ente che nel 2008 ha partorito la Villaservice, affidandole la gestione dell’impianto dei rifiuti. Un servizio importante per il Campidano, non solo per attività legate al rispetto dell’ambiente ma per aver creato un centinaio di posti di lavoro. Dopo il benessere, la mazzata: l’ultimo giorno del 2023, sono stati licenziati 42 operai. Fallita la Villaservice, gli impianti sono tornati al Consorzio, ora impegnato alla messa in sicurezza e all'ampliamento della struttura grazie ai 30 milioni del Piano di sviluppo e voesione 2021-2027.

Ragione della decisione

Il verbale della procedura fallimentare della Villaservice riporta in modo dettagliato fatti, documenti e motivazioni sui crediti accolti e su quelli respinti. Per il giudice è ammissibile il credito del Consorzio di 3.222.892 euro che riguarda i canoni di affitto del ramo d'azienda come stabilito nel contratto; bocciata la richiesta, sempre per canoni e interessi, di 501.737 in quanto “calcolati in eccesso”; respinta anche la cifra di 17.546.094 euro per accantonamenti non corrisposti: «Il credito – nota il giudice – non risulta in alcun modo documentato. Il creditore, infatti, si limita a produrre propri documenti contabili e ad indicare genericamente l'esistenza di una corrispondenza con la Regione, omettendo di specificare e di allegare le modalità di calcolo utilizzate». Non ammessi i 24.144.505 euro per risarcimento danni, «indicati in termini generici, alcuni dei quali definiti come ‘presumibili’, omettendo di considerare che il degrado dei beni strumentali fosse ricompreso nella quota tariffaria ‘ricostruzione discarica e implementazione impianto’, in ogni caso da detrarre da eventuali contributi pubblica riconosciuti al creditore per la manutenzione e il revamping industriale degli impianti aziendali». In merito alla rivendicazione del Consorzio sui beni del magazzino forniti col contratto, un valore di 271.939 euro, oggi sceso a 149.113 euro, il giudice “riconosce la differenza di 122.826 euro”, soldi riferiti allo scarrabile per rifiuti, a un trattore e una pala gommata”.