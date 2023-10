Villaservice, 41 lavoratori a rischio 

Agli impieghi della pubblica amministrazione si accede soltanto per concorso: lo dice la Costituzione italiana. Concetto ribadito nei giorni scorsi dal presidente del Consorzio industriale di Villacidro, Gianni Massa, a proposito dei lavoratori dell’impianto dei rifiuti, affidato alla Villaservice: «Non può esserci assunzione diretta. Attiveremo procedure selettive per arrivare puntuali al 31 dicembre con personale nostro». Appesi a un filo i 41 lavoratori in servizio che hanno sperato di traghettare direttamente al Consorzio.

No all’assunzione

A far scattare l’allarme è stata una lettera del presidente del Consorzio indirizzata alla Villaservice, alle organizzazioni sindacali del territorio e alla Fiadel ambiente di Roma. «Sulla retrocessione del complesso aziendale – scrive Massa – in ragione della scadenza del contratto di affitto, si fa presente che la natura pubblica del Consorzio impone di procedere al reclutamento del personale mediante selezione pubblica, rispondente all’articolo 97 della Costituzione. Tale procedura non ammette, pertanto, come voi avete ipotizzato, l’assorbimento del personale della Villaservice. Il Consorzio provvederà all’attivazione di procedure selettive per assumere il personale, in tempo utile per iniziare entro il 31 dicembre la gestione in proprio».

I sindacati

La posizione del Consorzio è stata sollecitata da una nota del segretario provinciale Cgil funzione pubblica, Salvatore Caddeo, con la richiesta di un «esame congiunto» per chiarire la situazione dei lavoratori. «L’incontro – dice il sindacalista – è stato fissato per lunedì, alle 10.45, presente il Consiglio di amministrazione dell’ente, il suo direttore e la Villaservice. Sarà occasione per capire come stanno le cose e dire la nostra». Così per Rossano Loi della Uil: «La politica ci ha sempre tenuto in disparte. Mai una risposta alle nostre domande. E adesso? Vedremo». Anche i liquidatori della società, Francesco Salaris e Massimo Lai, si sono affrettati a convocare un tavolo sindacale per giovedì, alle 15.30, nella sala riunioni dell’impianto.

I sindaci

Un comunicato congiunto dei sindaci dei Comuni soci della Villaservice – Villacidro, Arbus, Gonnosfanadiga e Sanluri – è arrivato da Federico Sollai di Villacidro: «In riferimento alla nota del Consorzio, abbiamo manifestato la necessità di valutare le procedure consentite dalle norme al fine di garantire che, nel passaggio della gestione degli impianti, siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali». E Alberto Urpi, sindaco di Sanluri, aggiunge: «In tutte le sedi ho manifestato il dubbio sulla possibilità di un’assunzione diretta del personale in servizio. A questo punto è doveroso trovare una soluzione».

