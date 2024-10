Villaservice, 10 mesi di silenzio 

“Tempi brevi e certezze sul bando per la gestione dei rifiuti”: è ancora una volta il sindacato della Fp Cgil del Medio Campidano a suonare il campanello di allarme sulla situazione dei lavoratori della Villaservice, la società in house che per anni ha gestito il polo tecnologico ambientale di Villacidro con quattro Comuni soci, Villacidro, Arbus, Sanluri, Gonnosfanadiga. Preoccupato per il silenzio che avvolge l’intera vicenda da 10 mesi, il sindacalista, Salvatore Caddeo, ha scritto una nota al consiglio direttivo del Consorzio, proprietario del Polo ambientale, chiedendo un incontro urgente.

Le società esterne

In attesa ci sono 42 lavoratori, o meglio c’erano quando, il 31 dicembre del 2023, sono stati messi alla porta; oggi sembra che siano rimasti in 38; alcuni sono in pensione, altri hanno scelto strade diverse. Difficile un quadro preciso. L’unica certezza è che il Consorzio a febbraio ha affidato i servizi, quello idrico-fognario e quello dei rifiuti, a due società esterne, in attesa di un bando pubblico.

A maggio il bando sembrava dietro l’angolo, almeno stando alle rassicurazioni del Consorzio. A fine ottobre non c’è neppure l’ombra. Una situazione intrappolata fra le maglie della burocrazia e un susseguirsi di tavoli tecnici con gli enti interessati, Comuni e Regione. Fino all’intervento del sindacato. «Ho chiesto – dice Caddeo – l’ennesimo incontro per essere informati sulle procedute di affidamento degli impianti. Vogliamo essere certi che l’aggiudicazione dell’appalto rispetti la continuità occupazionale e tuteli i diritti acquisti dei lavoratori».

«Tempi brevi»

A tranquillizzare ex dipendenti e sindacato è il presidente del Consorzio, Enrico Caboni: «I nuovi bandi – assicura – stanno per essere pubblicati. Il primo, la gestione dell’impianto idrico, spero fra oggi e domani; il secondo, quella dei rifiuti, al massimo fra una settimana. Nessun ritardo, solo questioni tecniche che richiedono procedure ben definite. A questo si aggiunge il fatto che siamo stati obbligati a rivolgerci ad una Centrale di committenza. I lavoratori stiano tranquilli: verranno assorbiti da chi vincerà la gara, è stata inserita la clausola sociale».

I Comuni

I sindaci dei Comuni coinvolti (Federico Sollai di Villacidro, Paolo Salis di Arbus , Alberto Urpi di Sanluri e Andrea Floris di Gonnosfanadiga ) si mostrano compatti: «La nostra richiesta di salvare i posti di lavoro per tutti i dipendenti – ribadiscono – è stata accolta. Pubblicati i bandi, seguiremo l’iter».

Ieri mattina ad Arbus la problematica è stata affrontata anche in Aula. Polemica la minoranza. «Sulla Villaservice – ha detto il consigliere Agostino Pilia – siamo stati tenuti all’oscuro di tutto. Sui bandi e la riassunzione dei lavoratori tutto tace. Unico dato sicuro è il fallimento della società e un debito da saldare che per noi supera i 100mila euro». Gianni Lussu ha aggiunto: «Oggi apprendiamo che, grazie alla cancellazione della Villaservice dalle partecipate, il bilancio consolidato chiude col segno più di 867 mila euro».

