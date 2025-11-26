Villaputzu? Per l’Anas non esiste più 

Il Comune di Villaputzu non compare più sui cartelli indicativi della nuova Statale 125. La scritta è stata cancellata due anni fa, pochi giorni dopo la chiusura del ponte di ferro tra Muravera e, appunto, Villaputzu. E ancora oggi, nonostante Villaputzu sia raggiungibile attraversando il guado rialzato, la scritta non è stata ripristinata. Come se il Comune non esistesse.

La storia

Un disagio che forse è poco o nulla rispetto ai lavori infiniti sul ponte di ferro (impossibile, ancora, capire quando sarà riaperto) ma che ferisce ancora una volta Villaputzu e il Sarrabus. «Per l’ex Provincia del Sud Sardegna – ricorda il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – nel momento in cui ordinarono la chiusura del ponte per presunto rischio crollo fu una delle priorità. Anziché organizzarsi per garantire un percorso alternativo, si preoccuparono di cancellare immediatamente la scritta dalla nuova 125».

Il Comune di Villaputzu si attivò subito per realizzare il guado rialzato, opera portata a termine in pochi mesi. Da poco – con una delibera della presidente della Regione Alessandra Todde - è arrivato anche il via libera da parte della Regione per il transito sul guado (via libera che comunque prima c’era da parte del Comune). «Stiamo inoltrando – aggiunge Porcu – una richiesta ufficiale all’Anas per il ripristino delle scritte sulla nuova 125. Alla Città Metropolitana chiederemo invece di eliminare il cartello “strada chiusa al traffico” nel breve tratto che dalla rotatoria all’ingresso di Muravera conduce, appunto, al guado rialzato». Ovviamente «la massima attenzione da parte nostra è per i lavori sul ponte – conclude Porcu – ma occorre intervenire anche su queste piccole cose».

La protesta

Anche il comitato per un nuovo ponte chiede l’immediato ripristino delle indicazioni stradali: «Cosa si sta aspettando?, dice Antonio Congiu, il presidente del comitato, «È un altro piccolo tassello che dimostra, casomai ce ne fosse bisogno, di quanto il territorio sia dimenticato». Il problema principale, ovviamente, è la riapertura del vecchio ponte: «Continueremo a vigiliare – prosegue Congiu - al momento l’unica nota positiva è lo studio di fattibilità per un nuovo ponte grazie anche all’intervento del sindaco di Villaputzu. Una svolta, anche se i tempi non saranno brevi».

Luciano Massessi, imprenditore turistico di Villaputzu, chiede anche il posizionamento di cartelli indicativi per Porto Corallo, non solo per Villaputzu: «Cosa costerebbe aggiungerli sulla nuova 125 soprattutto in prossimità degli svincoli per Murtas? Oltre al ripristino delle scritte col nome Villaputzu. Questa negligenza non spinge a essere ottimisti sulla riapertura del ponte. Mi auguro di sbagliarmi».

