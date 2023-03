Villanova Tulo, la resa del sindaco 

Un travaglio quello del paese di mille abitanti del Sarcidano cominciato tanti anni fa quando l’allora sindaco Pino Loddo (scomparso di recente) aveva denunciato la carenza di personale e l’impossibilità di far funzionare normalmente anche un piccolo comune come questo. A più riprese il paese ha cercato di far sentire la propria voce, in occasione delle elezioni politiche tanti cittadini hanno bruciato in piazza le schede elettorali perché il paese era rimasto senza medico di base. Solo la punta dell’iceberg dunque e lo specchio delle difficoltà in cui versano tanti comuni dell’entroterra che vivono il disagio della mancanza dei servizi fondamentali.

Finisce con una lettera e tanta commozione il mandato di Alberto Loddo alla guida del Comune di Villanova Tulo. Dopo poco più di cinquecento giorni dalla sua elezione il sindaco chiude dietro di sé la porta del Municipio. Il motivo di questa scelta? Il blocco della macchina amministrativa dovuto alla mancanza di personale. Il Comune di Villanova Tulo ha nella sua pianta organica un solo dipendente, per un anno e mezzo è stato il sindaco a doversi occupare dell’ordinario senza vedere prospettive future. Così ieri sera nella sala consiliare il primo cittadino ha presentato le sue dimissioni. Uno choc per tutti. E Villanova Tulo diventa il paese simbolo della Sardegna dell’interno che sta rimanendo senza servizi.

Finisce con una lettera e tanta commozione il mandato di Alberto Loddo alla guida del Comune di Villanova Tulo. Dopo poco più di cinquecento giorni dalla sua elezione il sindaco chiude dietro di sé la porta del Municipio. Il motivo di questa scelta? Il blocco della macchina amministrativa dovuto alla mancanza di personale. Il Comune di Villanova Tulo ha nella sua pianta organica un solo dipendente, per un anno e mezzo è stato il sindaco a doversi occupare dell’ordinario senza vedere prospettive future. Così ieri sera nella sala consiliare il primo cittadino ha presentato le sue dimissioni. Uno choc per tutti. E Villanova Tulo diventa il paese simbolo della Sardegna dell’interno che sta rimanendo senza servizi.

La delusione

«Provo un senso di assoluta impotenza» ha detto Alberto Loddo, «e di sconforto. Se avessi avuto una soluzione avrei continuato, il mio è anche un segno di protesta nei confronti delle istituzioni che ci hanno abbandonato».

Un travaglio quello del paese di mille abitanti del Sarcidano cominciato tanti anni fa quando l’allora sindaco Pino Loddo (scomparso di recente) aveva denunciato la carenza di personale e l’impossibilità di far funzionare normalmente anche un piccolo comune come questo. A più riprese il paese ha cercato di far sentire la propria voce, in occasione delle elezioni politiche tanti cittadini hanno bruciato in piazza le schede elettorali perché il paese era rimasto senza medico di base. Solo la punta dell’iceberg dunque e lo specchio delle difficoltà in cui versano tanti comuni dell’entroterra che vivono il disagio della mancanza dei servizi fondamentali.

La situazione

«I piccoli comuni», ha detto Loddo, «sono gli ultimi per importanza nelle priorità della Regione e – se non possiamo erogare il minimo alla popolazione che rappresentiamo – non possiamo pretendere di avere altri servizi».

Ha venti giorni per rivalutare questa scelta, ma Loddo esclude di tornare sui suoi passi: «In tutto questo tempo non ho avuto il tempo materiale per fare il sindaco, cosa rimango a fare se non posso dare risposte ai miei compaesani?».

Qualche aiuto è arrivato da altri comuni e ma è insufficiente per far fronte a tutte le criticità. Impiegati arrivavano per qualche ora alla settimana, troppo poche per dare una svolta e rispondere alle esigenze di un paese di oltre mille abitanti.

«Ho chiesto aiuto al prefetto», ha aggiunto il sindaco, «ma mi ha risposto che non era più di loro competenza; ho chiesto ad un commissario ad acta per l’approvazione dei consuntivi ma tutto era rimesso alla nostra autonomia. Non pensavo di trovare questa situazione, dopo un anno e mezzo siamo al punto di partenza».

In Consiglio

Solidarietà e critiche da parte della minoranza guidata da Gianfranco Demuro. «La situazione era assurda e di non facile soluzione», ha detto il capogruppo, «ma il sindaco ha sottovalutato il problema, c’è stata anche incapacità da parte sua, il bilancio approvato è rimasto in vigore per soli 15 giorni, inoltre il personale è arrivato in Municipio ma il sindaco ha preferito fare tutto da solo, c’erano gli strumenti per risollevarci, non c’è stata collaborazione».

Dimissioni anche per il il revisore dei conti, nominato dal commissario straordinario nel 2020: ciò porterà ad un ulteriore allungamento dei tempi per l’approvazione dei bilanci. Non si sa dunque né come né quando ciò avverrà per poter dare respiro al Comune. Senza i conti aggiornati non si potrà assumere ma senza personale Villanova Tulo resterà paralizzato.

In paese

«Quello che ci spaventa» ha detto Elide Boi, 56 anni, che ha assistito al Consiglio «è che il paese è fermo da parecchio tempo, non c’è stata differenza tra il commissario e l’attuale amministrazione, non sappiamo come stiano andando le cose, in campagna elettorale le promesse sono state tante ma le difficoltà non sono solo qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata