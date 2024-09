Villanova senza le Medie, scuolabus per otto alunni 

Aperta nel lontano 1961, la scuola media di Villanova Strisaili è stata soppressa dal ministero dell’Istruzione. Un provvedimento nel nome di una razionalizzazione delle istituzioni scolastiche attuata dal Miur, che nei giorni scorsi ha dato comunicazione ufficiale al Comune di Villagrande, benché informalmente la chiusura fosse nell’aria da settimane. Otto i bambini che avrebbero dovuto frequentare le Medie di via Carducci, aperte sessantatré anni fa per volontà di Giovanni Olianas, all’epoca assessore comunale di Villagrande con delega alla frazione di Villanova. Era un ex deportato in Russia, era analfabeta ma consapevole dell’importanza dell’istruzione. Con la soppressione è emersa anche una criticità logistica, ovvero il trasferimento degli alunni verso la scuola di Villagrande. Per i primi giorni, in cui la scuola osserverà l’orario ridotto, dovranno essere i genitori ad accompagnare i propri figli a destinazione, poi il Comune metterà a disposizione lo scuolabus, come ha confermato il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni. «Gli uffici hanno terminato la procedura amministrativa di affidamento del servizio, che dovrebbe entrare in funzione lunedì prossimo in concomitanza con l’orario ordinario. Nelle settimane successive lavoreremo per calibrarlo e le condizioni verranno ridiscusse, confidando nel sostegno della Regione», ha spiegato il primo cittadino rieletto la scorsa primavera. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA