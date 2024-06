Villanova, parcheggio selvaggio: auto nelle zone riservate ai tavolini 

La Ztl c’è, dalle 21 alle 7 e dalle 15.30 alle 17, ma in pochi la rispettano. E così Villanova è assaltata dalle auto dei non residenti, che circolano indisturbati e parcheggiano nei (pochi) posti destinati agli abitanti del quartiere. Il risultato? Come spiega Marco Masala, presidente dell’associazione Vivere a Villanova, «i residenti stessi si trovano costretti a parcheggiare in divieto, anche nella parte pedonalizzata e nelle piazze». Persino in aree che sarebbero interdette da dissuasori, come piazza San Giacomo, e laddove invece dovrebbero trovare posto i tavolini dei locali, come accade spesso nella stessa piazza San Giacomo e in piazza San Domenico. Inevitabili i disagi ai gestori dei locali.

Una situazione che scontenta tutti. Eppure, di recente erano state ripristinate le telecamere di controllo dei varchi di accesso al rione e rimessi in funzione i pannelli luminosi che avvisano quando la Ztl è attiva. «Le telecamere sono in funzione, ma è ancora in corso la procedura ministeriale affinché possano sanzionare in automatico i trasgressori», chiarisce Masala. “Oltretutto, anche quando scatteranno le sanzioni automatiche, funzioneranno soltanto in ingresso. È sufficiente entrare nella Ztl 5 minuti prima che entri in funzione per eluderle”. L’unico strumento di deterrenza sono dunque i vigili, che però passano di rado.

Ne consegue un traffico esagerato, che causa problematiche relative anche alla sicurezza. «La zona pedonalizzata è riservata ai residenti, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, ciò nonostante molte auto la imboccano a velocità elevatissime per tagliare verso il Bastione», lamenta Irma Ibba, membro dell’associazione Laboratorio Villanova. «E le strade vengono anche intasate dai genitori che, pur non potendo, le attraversano per accompagnare i figli a scuola».

RIPRODUZIONE RISERVATA