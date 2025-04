Villani dice basta, l’Esperia lo omaggia 

Sarà una Pasqua di lavoro per l’Esperia Confelici Cagliari, chiamata all’impresa in casa della capolista Matelica per provare a conquistare i playoff nella Poule Gold di B Interregionale di basket. Il successo del Bramante Pesaro sulla Carver Roma obbliga i rossoblù a vincere domenica 27 (ore 18), contro una formazione che però nell’ultimo turno ha accusato diverse assenze e potrebbe preservare le forze in vista della post-season.

Serata speciale

Intanto, mercoledì a Monte Mixi, contro Ozzano, è andata in scena una serata speciale. Tra gli applausi per la vittoria, l’Esperia ha voluto rendere omaggio al capitano Fabio Villani, che a fine stagione saluterà il basket giocato.

Una carriera lunga vent’anni, vissuta interamente in Sardegna, tra promozioni, trasferte infinite e partite sempre con lo stesso spirito: quello di chi lotta per sé e per gli altri.

La carriera

Cresciuto nella San Paolo, poi protagonista con la Russo, Sestu, Olimpia, Pirates Sestu e infine l’Esperia, Villani è stato più volte convocato in Nazionale militare e ha saputo conciliare la vita in divisa con la passione per il campo, anche in condizioni difficili.

Se sarà stata davvero la sua ultima in via Pessagno lo dirà il campo. Quel che è certo è che il suo percorso, silenzioso ma prezioso, ha lasciato un segno autentico nel cuore del basket cagliaritano.



