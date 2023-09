Villamassargia, pari col Guspini 

Villamassargia 1

Guspini 1

Villamassargia (4-3-3) : Marongiu, L. Loi ’05, Nieddu, Angioni, Sirigu, Valentino, Bratzu, Ariu, Farci (44’ st Spanu), Ciccu (35’ st Chessa), L. Loi ’94 (15’ st Niang). In panchina Zucca, Arcidiacono, Podda, Mulas, Usai, Marteddu. Allenatore Anedda.

Guspini (4-4-2) : Fi. Uccheddu, Fe. Uccheddu, Luciano, Serra, Medda, Demontis, Pusceddu (3’ st Scanu), Muscas (19’ st Montesuelli), Pilosu, Marci, Agostinelli. In panchina Pisu, Figus, Cancedda, Ennas, Pittau, Pinna, Zucca. Allenatore Floris.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo, 30’ Ciccu, 51’ (r) Marci.

Note : ammoniti mister Floris, Demontis, Medda, Ciccu, Scanu. Recupero 6’ pt - 5’ st. Spettatori 140.

Villamassargia. Il Villamassargia inaugura la sua sesta stagione consecutiva in promozione pareggiando a fatica 1 - 1 in casa contro il Guspini. Vantaggio dei padroni di casa con Ciccu su punizione al 30’ (errore del portiere in uscita) e pareggio di Marci su rigore per un mani in area.

