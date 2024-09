villamassargia, la prima gioia arriva nel finale 

Villamassargia 1

Arborea 0

Villamassargia (4-2-3-1) : Marongiu, Sirigu, Melis, Marteddu (40’ st Cuccu), Orgiana, Pusceddu (26’ st Contini), Fadda, Ariu (33’ st A. Ciccu), Contu, Suella, Loi. In panchina Murgia, Sabiucciu, Angioni, Chessa, Lai, Asaro. Allenatore Perra.

Arborea (4-4-2) : Ullasci, Zonca, Capraro, Mascia, Di Paola, Popescu (22’ st M. Ciccu), Pibiri, Angioni (27’ st A. Atzeni), M. Atzeni, Serpi (44’ st Serra), Sperandio (40’ st Tugulu). In panchina Sitzia, Soru, Oliva, Cillano, Vargiu. Allenatore Battolu.

Arbitro : Solinas di Cagliari.

Rete : st 39’ Loi.

Note : ammoniti Orgiana, Popescu, Sperandio, Capraro, Contu, Ullasci. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 180.

Villamassargia. Il Villamassargia coglie la sua prima vittoria in campionato in una gara equilibrata e non bellissima, decisa da una giocata a 6’ dal termine. Da registrare solo due azioni pericolose di Suella nel primo tempo e una traversa di Zonca al 20’ della ripresa. Al 39’ Suella riceve dalle retrovie, serve a destra l’accorrente Loi che batte Ullasci sul secondo palo. Suella fallisce il raddoppio poco dopo, pericoloso anche Contu allo scadere.

