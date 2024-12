Villamassargia beffato, con l’Uta un punto inutile 

Uta 2020 2

Villamassargia 2

Uta 2020 (4-3-3) : Piroddi, Mameli, Aretino, Fusco, Boscu, Vacca (63’ Cossu), Dessena (66’ Figus), Usai, Picciau, Suella, Fanni (74’ Sartorio). In panchina Piras, Cirina, Firinu, Ricciardi, Virdis, Atzeni. Allenatore Saba.

Villamassargia (4-4-2) : Mattana, Putzu, Angioni, Chessa (63’ Contini) Fadda, Asaro, Ciccu, Lardieri, Orgiana, Cuccu, Melis. In panchina Floris, Medda, Crobeddu, Arcidiacono. Allenatore: Piras.

Arbitro : Meloni di Cagliari.

Reti : pt 15’ Chessa, 23’ Usai; st 16’ Lardieri, 47’ Suella.

Note : ammoniti Fusco, Orgiana e Cuccu.

Uta. Pareggio in extremis per l’Uta contro Villamassargia. Per i biancoverdi è un risultato dal sapore amaro, considerata la difficoltà della squadra a ritrovare la vittoria che manca dal successo interno di inizio novembre col Selargius.

Dopo un buon inizio della squadra di Carlo Saba, è il Villamassargia a passare in vantaggio col gran destro da fuori di Chessa. Risponde Usai al 23’ con una conclusione dai 30 metri che si infila all’incrocio. Nella ripresa il ritmo è più basso per i tanti falli e scontri di gioco. Gli ospiti al 61’ ritrovano il vantaggio con una grande azione personale di Lardieri. Nel finale dall’angolo battuto da Picciau arriva la deviazione sul primo palo di Suella per il 2-2.

