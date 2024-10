Villamarese, Real putzu, seddori ecco le tre semifinaliste di coppa 

Arrivano i primi verdetti per l’Uisp. Il terzo (e ultimo) turno della Coppa nazionale disputato venerdì ha decretato le tre semifinaliste: Polisportiva Villamarese 2023, Real Putzu e Seddori il 4 gennaio si affronteranno nelle semifinali assieme a una quarta squadra (la migliore seconda nella graduatoria Disciplina) ancora da designare.

La Polisportiva Villamarese 2023 chiude al comando il girone A con sette punti. La leadership è legittimata dall’esagerato 8-2 sulla WS10 Senorbì, ferma a zero punti ma con la possibilità di superare l’Ales nel recupero della seconda giornata previsto per mercoledì. Alla Polisportiva Isili invece non bastano i sei punti e l’1-0 proprio contro l’Ales per continuare il cammino in Coppa.

Giochi fatti anche nel girone B: grazie al 3-1 sulla Monreale Calcio il Real Putzu chiude a punteggio pieno mentre la Stella Rossa Villacidro, nonostante il perentorio 5-1 sugli Amatori Guspini, deve accontentarsi di una inutile seconda piazza.

Nel girone C infine il Seddori festeggia il primato con sei punti dopo il 6-0 inflitto al Sant’Andrea Frius. Nell’unico girone a tre ha riposato la Polisportiva Guasila 2022, ferma a due punti. A gennaio le escluse dalla Coppa nazionale (ex Coppa Italia) si contenderanno la Coppa Amatori “Giampaolo Manca”. Intanto con gli anticipi di venerdì comincia il campionato Over. Questo il programma della prima giornata: Monreale Calcio-WS10 Senorbì, Sant’Andrea Frius-Amatori Guspini, Polisportiva Guasila 2022-Ales, Polisportiva Isili-Real Putzu, Polisportiva Villamarese 2023-Seddori. Riposa la Stella Rossa Villacidro.

