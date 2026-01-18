VaiOnline
Uisp.
19 gennaio 2026 alle 00:24

Villamarese e Capoterra non mollano la vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uisp in campo per l’ottavo turno. La Polisportiva Villamarese 2023 non molla la testa dell’Over 43: il successo (3-2) sulla Polisportiva Isili (in gol con Serra e Atzori) è siglato da Murroni, Medda e Porcedda. In scia resta il Real Putzu grazie al 5-1 sulla Polisportiva Guasila 2022, firmato dal doppio Corona, Melis, Usala e Marongiu. Gol della bandiera dei padroni di casa di Lai. Rallenta ancora il Sant’Andrea Frius (1-1 con gli Amatori Guspini) raggiunto al terzo posto dall’Ales, che cala la quaterna sulla Monreale (a segno con Piras): una doppietta di Cau e i gol di Marroccu e Ardu (su rigore) servono il poker. Rinviata a mercoledì 28 gennaio la sfida tra Seddori e WS10 Senorbì.

Nell’Over 30 la capolista Atletico Capoterra 2025 centra il pokerissimo coll Genneruxi Ottica 4 Eyes, grazie ai gol di Arrius (tris), Pala e Moi. La Nino Disario Villacidro consolida il secondo posto (2-0 sulla Futura 2000 Villasor), mentre il Real Putzu aggancia il Real Cocciula, battuto 3-0. Termina infine 1-1 tra Crescenzi Sport e Aek Kasteddu. Ha riposato il Cagliari 2007.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 