Villamarese e Capoterra non mollano la vetta 

Uisp in campo per l’ottavo turno. La Polisportiva Villamarese 2023 non molla la testa dell’Over 43: il successo (3-2) sulla Polisportiva Isili (in gol con Serra e Atzori) è siglato da Murroni, Medda e Porcedda. In scia resta il Real Putzu grazie al 5-1 sulla Polisportiva Guasila 2022, firmato dal doppio Corona, Melis, Usala e Marongiu. Gol della bandiera dei padroni di casa di Lai. Rallenta ancora il Sant’Andrea Frius (1-1 con gli Amatori Guspini) raggiunto al terzo posto dall’Ales, che cala la quaterna sulla Monreale (a segno con Piras): una doppietta di Cau e i gol di Marroccu e Ardu (su rigore) servono il poker. Rinviata a mercoledì 28 gennaio la sfida tra Seddori e WS10 Senorbì.

Nell’Over 30 la capolista Atletico Capoterra 2025 centra il pokerissimo coll Genneruxi Ottica 4 Eyes, grazie ai gol di Arrius (tris), Pala e Moi. La Nino Disario Villacidro consolida il secondo posto (2-0 sulla Futura 2000 Villasor), mentre il Real Putzu aggancia il Real Cocciula, battuto 3-0. Termina infine 1-1 tra Crescenzi Sport e Aek Kasteddu. Ha riposato il Cagliari 2007.



