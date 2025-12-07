Villamarese 2023, una perfetta macchina da gol 

Rallenta la capolista Real Putzu nella quarta giornata dell’Over 43. Una doppietta (su rigore) di bomber Corona, non basta ai ragazzi di Simone Montis, raggiunti dall’Ales con Fanari e Cau per il 2-2 finale. Ne approfitta la Polisportiva Villamarese 2023, che perfeziona l’aggancio alla vetta, imponendosi per 8-1 sulla Polisportiva Guasila 2022. Lo 0-0 con il Seddori ferma il Sant’Andrea Frius (terzo), ed è pareggio a reti inviolate anche quello tra Polisportiva Isili e Amatori Guspini. Colpo grosso esterno invece per la WS10 Senorbì: Corrias, Mura e Ghiani consentono ai rosanero di ottenere tre punti pesanti contro la Monreale (a segno con Deidda). L’Atletico Capoterra 2025 incappa nella prima sconfitta stagionale, ma mantiene la testa dell’Over 30: una doppietta di Porcu condanna i capoterresi contro il Real Putzu (2-1). Saiu invece decide per la Futura 2000 Villasor la sfida all’Is Cortes. Vince di misura anche la Nino Disario Villacidro contro il Genneruxi Ottica 4 Eyes. Rinviata Real Cocciula-Crescenzi Sport, ha riposato l’Aek Kasteddu.

