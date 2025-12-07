VaiOnline
Uisp.
08 dicembre 2025 alle 00:45

Villamarese 2023, una perfetta macchina da gol 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rallenta la capolista Real Putzu nella quarta giornata dell’Over 43. Una doppietta (su rigore) di bomber Corona, non basta ai ragazzi di Simone Montis, raggiunti dall’Ales con Fanari e Cau per il 2-2 finale. Ne approfitta la Polisportiva Villamarese 2023, che perfeziona l’aggancio alla vetta, imponendosi per 8-1 sulla Polisportiva Guasila 2022. Lo 0-0 con il Seddori ferma il Sant’Andrea Frius (terzo), ed è pareggio a reti inviolate anche quello tra Polisportiva Isili e Amatori Guspini. Colpo grosso esterno invece per la WS10 Senorbì: Corrias, Mura e Ghiani consentono ai rosanero di ottenere tre punti pesanti contro la Monreale (a segno con Deidda). L’Atletico Capoterra 2025 incappa nella prima sconfitta stagionale, ma mantiene la testa dell’Over 30: una doppietta di Porcu condanna i capoterresi contro il Real Putzu (2-1). Saiu invece decide per la Futura 2000 Villasor la sfida all’Is Cortes. Vince di misura anche la Nino Disario Villacidro contro il Genneruxi Ottica 4 Eyes. Rinviata Real Cocciula-Crescenzi Sport, ha riposato l’Aek Kasteddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 