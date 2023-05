Fermassenti : E. Di Meglio, Manca (90’ Cani), Nieddu, Carione, C. Di Meglio, Meloni, M. Foglia, Melis, Angioni, Caria, Lusci (63’ Soro). Allenatore Poncellini.

Virtus Villamar 3

Fermassenti 2

Virtus Villamar : Usai (39’ Mereu), Mascia, Siddu, Lonis, Etzi, Sirigu, Addari, Tatti, Peis (54’ Pinna), Cotza, Enis. Allenatore Lai.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 17’ M. Foglia, 40’ e 93’ Cotza, 73’ Angioni, 74’ Enis.

Villamar. La Virtus Villamar fa sua la gara di andata dei playout contro la Fermassenti . Gli ospiti passano in vantaggio al 17’ con Michele Foglia che insacca alle spalle del portiere direttamente da calcio di punizione al limite dell’area. Gara poi interrotta a lungo: il portiere si infortuna sbattendo la testa sul palo nel tentativo di intercettare la punizione di Foglia. Immediati i soccorsi, al suo posto entra Mereu. La Virtus prova a rimettere il risultato in equilibrio, prima con Cotza (palla di poco sopra la traversa), poi con Enis (tiro da fuori). Al 40’ ancora Cotza in evidenza, ma questa volta riesce a centrare l’obiettivo al termine di un’azione personale: 1-1. Due parate consecutive di Mereu, al 42’ e al 43’ su Lisci e Manca, impediscono il nuovo vantaggio ospite.

La ripresa

Al 49’ Di Meglio si esibisce in una grande parata su un tiro di Lonis indirizzato sotto l’incrocio dei pali. Al 73’ Fermassenti in vantaggio: Angioni batte Mereu a conclusione di una bella azione corale. Passa un minuto e arriva il nuovo pareggio grazie a un tiro da fuori area calciato da Enis. La Virtus Villamar spinge, e all’86’ ha una doppia occasione con Cotza e Lonis, bravissimo Di Meglio a sventare. Il bravo portiere ospite, però, al 93’ è costretto a capitolare: Cotza colpisce di testa in area su un cross dalla fascia e mette dentro la palla del definitivo 3-2.

