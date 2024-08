Villamar, celebra la Beata Vergine D’Itria 

Entrano nel vivo, a Villamar, i festeggiamenti in onore della Beata Vergine D’Itria. Dopo la processione del simulacro verso la chiesa campestre di ieri, il programma religioso, per oggi e domani prevede cinque messe giornaliere

Si parte con la messa alle ore 8 in parrocchia, a seguire alle 8.30, alle 9.30,alle 10.30 e alle 19 le funzioni si terranno nel santuario. A tale proposito, è attivo il servizio navetta gratuito da e per la chiesa campestre della Madonna D’Itria le cui fermate (con partenza mezz’ora prima della funzione religiosa) si trovano in via Roma.

Domani, alle 20, processione di rientro del simulacro che Videolina trasmetterà in diretta, assieme alla messa celebrata da monsignor Ottavio Utzeri.

Domani messe alle 8.30 e 20, segue la processione del Santissimo Salvatore. Per i festeggiamenti civili, oggi, alle 10 e alle 16.30 presso la chiesa campestre, “Giornata del Volo”, dedicata al mondo della disabilità: raduno aerei biposto, auto, trattori e Ferrari d’epoca ed esposizione dei reperti dell’aereo Messershmitt, caduto nel maggio del 1943, rinvenuti nelle campagne del paese.

Dopo il successo di ieri notte, con lo spettacolo di cabaret di Benito Urgu, stasera musica dalle 22.30 con DJ Jad e Wlady dagli Articolo 31, Dj Paolo Noise dallo Zoo di 105 e Paps da Paps’n’Skar. Domani, alle 23, Angelo Carcangiu, Game over live show. Mercoledì 21, alle 22 spettacolo pirotecnico e a seguire balli e musica con La Romagna ed estrazione biglietti lotteria.

RIPRODUZIONE RISERVATA