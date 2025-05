Villagreca, residenti isolati dai lavori sulla 131 

In pochi, fra gli automobilisti, utilizzano la Statale 131 per raggiungere la frazione Villagreca, malgrado l’istituzione del senso unico di marcia in direzione sud nella strada comunale via San Costantino-Bia Segariu disposto dal sindaco di Nuraminis Stefano Anni per «garantire il passaggio degli autobus di linea Arst». Il provvedimento è sistematicamente disatteso, anche da qualcuno degli stessi conducenti dei bus, oltre che dalla quasi totalità dei residenti della frazione di Nuraminis, più che mai isolata dopo la chiusura del varco centrale al chilometro 30 della 131, all’altezza dell’abitato di Villagreca, per chi proviene da nord.

Il divieto

Autovetture, pullman e mezzi agricoli: davanti al cartello che all’uscita della zona artigianale di Is Perderas, a Nuraminis, indica il divieto di accesso, tutti tirano diritti. «Come si può pensare di transitare con i nostri mezzi agricoli sulla 131 per raggiungere Villagreca di ritorno dai nostri campi?», dice Carlo Cappai, produttore di asparagi. Troppo pericoloso procedere anche perché nel punto di svolta, al chilometro 30 della Carlo Felice la carreggiata nord si restringe ad una sola corsia (dal 15 aprile l’Anas ha chiuso il tratto di 2 chilometri e mezzo dell’arteria centrale per il completamento dei lavori di ammodernamento, con deviazione sulla complanare) e rallentare per effettuare la manovra significa rischiare di essere travolti dalle auto che seguono ad alta velocità. La stessa manovra, per gli autoarticolati diretti nelle aziende di trasporti del piccolo centro, è da brividi.

La protesta

«Villagreca è isolata: entrare nella frazione con un mezzo pesante lungo 15 metri e carico di 300 quintali è difficilissimo e pericolosissimo», attesta Arianna Bua, titolare dell’impresa Arpa autotrasporti e autonoleggio, che mette l’accento sui tempi di percorrenza: «I nostri autisti che provengono da nord con i Tir, davanti allo svincolo chiuso, devono proseguire per Nuraminis o peggio a Monastir, fare inversione di marcia e rifare a ritroso la strada: così perdono mezz’ora».

Meno complicato, ovvio, spostarsi ai auto. «Risiedo a Samatzai e per arrivare in azienda passo dalla 131 anziché dalla strada comunale chiusa dal senso unico che, però, in pochi rispettano», dice Bua.

La frazione

A Villagreca, da qualche anno, hanno chiuso il bar storico e l’ultimo esercizio di generi alimentari e per i residenti è d’obbligo spostarsi per ogni bisogno. «Mia madre, che ha 80 anni, guida ancora ma non gli si può chiedere di passare dalla 131 per rientrare a Villagreca da Nuraminis. Troppo pericoloso», ribadisce Carlo Cappai. Lui, come altri agricoltori di Villagreca, è costretto a lunghi tragitti per raggiungere i poderi. «È paradossale: da casa mia vedo i miei campi, distanti 500 metri, ma per arrivarci devo percorrere 7 chilometri».

Bruno Zonca, fondatore una auto carrozzeria per veicoli industriali che oggi è mandata avanti dal figlio Sandro, suggerisce: «Per rendere meno complicati i nostri spostamenti basterebbe poco, come bitumare un tratto della strada comunale Villagreca-Serrenti, che i villagrechesi usano molto di rientro da nord”.

