Villagrande sparita, Tortolì in extremis salva l’autonomia 

L’anno scorso la tagliola del dimensionamento era calata sull’autonomia scolastica di Villagrande. Quest’anno il meccanismo stava per sopprimere anche l’Istituto comprensivo 1 di Tortolì, salvato in extremis prima che venisse accorpato al secondo circolo cittadino. L’Ogliastra che continua a perdere residenti (al primo gennaio del 2016 ne figuravano 56.008, oggi sono 53.226) conserva a denti stretti le proprie autonomie scolastiche, respingendo gli assalti condotti nel nome di gelidi numeri. A tal punto che i sindaci, sostenuti anche dalle parti sociali, erano pronti a ricorrere al Tar qualora venisse confermata la decisione della prima ora, poi sventata dalla Giunta regionale.

La vicenda

La minaccia del taglio di una delle due autonomie scolastiche di Tortolì è stato il primo vero ostacolo con cui si è dovuta confrontare l’amministratrice della neonata Provincia dell’Ogliastra, Marzia Mameli. La tensione era arrivata alle stelle, soprattutto perché con la paventata soppressione dell’Istituto comprensivo 1 di Tortolì si rischiava di concentrare la gestione di oltre 1.200 studenti (più insegnanti e personale Ata) sul circolo di Monte Attu (Tortolì). Talana, che l’anno scorso aveva scelto volontariamente di lasciare Villagrande per associare le sue scuole al Comprensivo 2 di Tortolì, ha rischiato di essere risucchiata all’interno del calderone, tanto che il sindaco, Christian Loddo, aveva sbottato sostenendo si trattasse di una “beffa”. Il 23 gennaio scorso il territorio ha tirato un sospiro di sollievo quando la Giunta di Alessandra Todde ha risparmiato Tortolì dal taglio.

La Provincia

Nei giorni scorsi, Marzia Mameli ha incontrato i vertici dell’assessorato regionale all’Istruzione, togliendo la polvere dai faldoni che contengono i progetti Iscol@ di ammodernamento del polo scolastico tecnologico di Lanusei (6 milioni di euro), la nuova scuola di via Umberto a Jerzu (5,4 milioni) e la riqualificazione del polo scolastico di Tortolì’ (6 milioni). «L’istruzione - ha detto Mameli - è il pilastro fondamentale per il futuro delle nuove generazioni. La Provincia dell’Ogliastra, faro per tutti i Comuni del territorio, è determinata a garantire che ogni studente possa crescere in un ambiente scolastico moderno, sicuro e all’altezza delle sfide del 21esimo secolo».