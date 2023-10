Villagrande in lutto, il calcio si è fermato per la tragedia 

A Villagrande sarà lutto cittadino e si è fermato anche il calcio. Quando la società sportiva ha appreso la tragica notizia della scomparsa di Mattia Miscali ha chiesto al Comitato regionale della Figc il rinvio della partita pomeridiana. La squadra, che milita in Seconda categoria, sarebbe dovuta scendere in campo a Perdasdefogu. Ma il lutto che ha colpito le comunità di Villagrande e Villanova Strisaili è troppo grande per pensare al pallone. Tanto più perché della rosa fa parte uno dei fratelli della vittima dell’incidente.

Anche Mattia Miscali aveva cominciato la preparazione atletica con la squadra, senza tuttavia proseguire l’attività. In passato il ragazzo aveva militato anche in altre realtà giovanili del territorio, fra cui gli Allievi regionali del Lanusei. Primo di tre fratelli, Mattia giocava nel ruolo di difensore esterno. I genitori, Marco e Roberta Cocco, sono proprietari di un negozio di alimentari all’ingresso di Villanova Strisaili, comunità straziata dal dolore che ora prega anche per gli altri ragazzi coinvolti, in particolare per Gabriele Olianas, il più grave dei quattro sopravvissuti allo schianto.

L’informativa della polizia stradale è approdata ieri mattina sul tavolo del magistrato di turno alla Procura di Lanusei che ha istruito un fascicolo d’indagine. Il conducente della Golf, con ogni probabilità, rischia un’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. Ma oggi nella frazione ai piedi del Gennargentu è giorno di lutto e silenzio. Alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo verranno celebrati i funerali di Mattia, con il feretro che arriverà dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lanusei.