Villaggio pescatori, grande zeppolata e rogo di Cancioffali  

Nonostante la pioviggine che si riversa sul capoluogo a metà sera, sono parecchie le persone che partecipano alla festa di carnevale organizzata dal comitato di quartiere di Giorgino, nel villaggio dei pescatori.

All’esterno, dei giochi gonfiabili intrattengono alcuni ragazzi, mentre a fianco viene distribuito gratuitamente zucchero filato. All’interno della sede, nel “Favelas Stadium” tanti bambini mascherati assistono, insieme alle loro famiglie, alle esibizioni del giocoliere con anelli, torce e coltelli. Una tradizione, quella del carnevale al Villaggio dei pescatori che, come spiega Mariano Strazzeri, presidente e memoria storica del comitato, «va avanti pandemia a parte, da una quarantina d’anni. C’è tanta gente, nonostante il tempo sia inclemente. Ci piace concludere sempre il carnevale con la pentolaccia, i giochi per i bambini e i comici. Abbiamo anche partecipato alle classiche sfilate cagliaritane. Alla fine della serata, zeppole per tutti gratuitamente». Sonia Carta cura le pagine Facebook e Instagram “Facendo cose a Cagliari”, posta l’evento in diretta: «Tanti anni fa si svolgevano delle belle feste qui. Sono ben organizzati». Come da tradizione, alla fine della festa il rullo dei tamburi accompagna il rogo di Cancioffali.

