Villaggio Milano, la scommessa di De Carli 

Il 20 settembre, a oltre 70 anni dalla posa della prima pietra del Villaggio Milano, progettato a La Caletta di Siniscola dall’architetto e designer di fama internazionale, Carlo De Carli, si terrà una ricca giornata di studi e confronto che animerà gli spazi della Capitaneria di porto. L’evento “Villaggio Milano di Carlo De Carli. L’eredità del primo insediamento turistico della Sardegna per la rigenerazione del territorio e la valorizzazione del paesaggio a La Caletta di Siniscola” sarà un viaggio alla riscoperta del territorio e dei cambiamenti urbanistici. La visione di De Carli cercava di trovare il giusto equilibrio tra salvaguardia della bellezza e tutela ambientale ben inserite nell’avvio della scommessa turistica della Baronia. Ai lavori del 20 settembre si affiancherà l’apertura di una mostra, nei locali dell’xx Casello in via Sauro 104, con racconto itinerante dell’architetto con fotografie d’epoca, schizzi e disegni messi a disposizione dall’archivio De Carli. Già esposta nel Politecnico di Milano, si potrà visitare fino al 12 ottobre. Il progetto, ideato e realizzato dal Centro studi Luigi Oggiano di Siniscola e dalla Rete di imprese La Caletta, è finanziato dai Comuni di Siniscola e Posada, dall’Unione Comuni del Montalbo e dalla Provincia di Nuoro.

