Villaggio d’Oriente, l’incontro tra due culture 

L’Oriente e la Sardegna unite tra sport, degustazioni e divertimento. Il palazzetto dello sport di via Beethoven si prepara a ospitare, oggi e domani, il Villaggio d’Oriente, una grande area con stand olistici e operatori di medicina cinese, yoga e artigianato orientale.

Spazio a street food, musica e intrattenimento, con cerimonie tradizionali, workshop e show dal vivo. Il pubblico avrà modo di immergersi nella cultura orientale, ma non mancheranno gli stand dedicati ai prodotti sardi, per un dialogo tra i due mondi e un’insolita esperienza culturale. Saranno presenti tre street food attivi mattina e sera, dalle 10 alle 24, con proposte di cucina sarda, thailandese fusion (Pad Thai, Fried Rice) e cucina araba e italiana. Ci sarà anche un’area per i bambini.

Il Villaggio d’Oriente farà da corredo al “Muay Thai Sardinia”, dedicato alla boxe thailandese, che porta in città oltre cento atleti internazionali. L’iniziativa voluta da Mauro Serra, due volte campione europeo e supervisor e responsabile italiano del settore dilettantistico per Wbc Muay Thai, mira a consolidare la posizione dell'Isola nel panorama internazionale. Il Muay Thai Sardinia è organizzato dalla Smta Gym, con il sostegno della Regione, del Comune e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il centro commerciale naturale “La Via del mare”.

«Dopo il mondiale di Kite Surf e i campionati assoluti di ginnastica artistica», dicono gli organizzatori, «questo nuovo appuntamento rappresenta un’ulteriore occasione di crescita, visibilità e partecipazione per la nostra comunità».

