Villaggio Cireddu, il fuoco minaccia le case 

Hanno dato l’allarme e si sono prodigati a difendere le proprie abitazioni dal fuoco che spinto da un vento leggero, minacciava di avvicinarsi al piccolo villaggio di “Cireddu”, in territorio di Maracalagonis. Ieri pomeriggio c’è stata una grossa mobilitazione: le fiamme hanno divorato la macchia mediterranea e sono state bloccate per fortuna dai Vigili del fuoco e dai volontari, arrivati in massa: c’era il Masise con un gruppo della Valcamonica (Brescia), ospite dell’associazione sinnaese. C’erano il Nos, e i Volontari del fuoco di Quartucciu, mentre i proprietari delle abitazioni vicine si sono prodigati a rifornire le autobotti con la loro acqua. Una mobilitazione massiccia e soprattutto immediata che è servita a limitare i danni comunque gravi e soprattutto a bloccare il rogo a poca distanza dai fabbricati.

L’allarme

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio quando è scattato l’allarme con telefonate ai vigili del fuoco e alla Protezione civile. Per la seconda volta nelle ultime due settimane, la zona di “Cireddu” è stata circondata dalle fiamme, nella parte opposta rispetto al precedente raid incendiario.

Ad attivare l’intervento è stato il “Cop Cagliari Cfva”: il fuoco stava divorando la macchia bassa, cisto e pascolo cespugliato, non lontano dal piccolo villaggio. C’era da fare in fretta: immediato l’arrivo dei vigili del fuoco e della task force dei volontari. Le fiamme sembravano di difficile controllo: l’immediatezza dell’intervento, è stata sicuramente decisiva per contrastare il fuoco che è stato circoscritto e poi domato grazie anche alla collaborazione dei residenti.

Il bilancio

Per fortuna non c’è stato alcun danno alle abitazioni. Nessuno dei soccorritori è rimasto ferito. Il sito è stato messo in sicurezza con l’area subito bonificata. Si cerca ora di risalire alle cause dell’incendio e alle eventuali responsabilità. Non può essere escluso il dolo: il quattro agosto scorso, le campagne attorno al piccolo villaggio (a pochi chilometri dalla vecchia Orientale), aveva subito un primo attacco, sul versante opposto. Anche allora le fiamme, avevano minacciato di estendersi ai lotti urbanizzati.

