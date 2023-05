Villaggio Ateneo, vietato spostarsi a piedi 

Un’isola felice resta sempre un’isola. E il quartiere Ateneo, la più giovane zona di Sestu, è sicuramente un bel posto quando si tratta di camminare tra le villette o godersi il fresco in giardino.

Villaggio isolato

Ma è difficile arrivarci, specialmente a piedi perché mancano totalmente i marciapiedi tra l’uscita del centro del paese, in via Monserrato, e l’ingresso al quartiere in via Madrid. Come ben sanno i residenti: «Abito qui da sedici anni», ricorda Antonio Pisano, «e finora abbiamo visto solo promesse». Per chi non ha l’auto ci sono due possibilità: passare lungo la strada provinciale 8, dove le auto purtroppo vanno anche troppo veloci; oppure attraversare i sentieri nel terreno incolto che circonda Ateneo. «O attraversi le sterpaglie, o rischi di essere investito», dice Pisano.

Va detto che i sentieri sono stati tracciati all’interno di un’area privata, come spiega Monica Putzolu: «La strada è senza marciapiedi e illuminazione se non alla fermata dell'autobus, che abbiamo ottenuto dopo lotte estenuanti per consentire ai ragazzi di andare a scuola. L’alternativa è attraversare un campo dietro il quartiere che un privato ha evitato di recintare per consentirci il passaggio e che è stato utilizzato dai ragazzi per andare a prendere l'autobus prima che ci fosse la fermata».

Nel quartiere vivono naturalmente anche molte persone anziane, per cui aumenta il disagio. Come racconta Antonio Giacobbe: «Noi residenti ci siamo costruiti in comitato, abbiamo fatto tante raccolte firme e parlato con gli amministratori; vivo qui dal 2012 e devo dire che la giunta ha cercato di farsi parte attiva, anche quando era fallita la società che si occupava dell'urbanizzazione, realizzando una nuova rotatoria e anche trovando i soldi con un mutuo». Marco Cinelli, in passato consigliere comunale e ora tra i più attivi residenti di Ateneo, prova a riassumere la situazione: «Sarebbe ingiusto dire che non è stato fatto nulla: già nel 2016 c’è stato un incontro in Comune con la proprietaria del terreno, poi nel 2017 l’intervento è stato messo in bilancio, e nel 2018 avviata la progettazione. Poi l'ingegnere incaricato decise di rinunciare al lavoro, e dovette essere affidata di nuovo la progettazione».