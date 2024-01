Villacidro, una gara firmata da Fabio Aru 

Fabio Aru ha chiuso un cerchio. Domani assisterà da presidente della società organizzatrice, al 1° Trofeo Fabio Aru Academy, che aprirà il 2024 del ciclocross in Sardegna. Si correrà a Villacidro, il suo paese, dove ha iniziato a pedalare, dove ha vinto la prima volta nel ciclocross da Allievo, dove ha spiccato il volo verso la carriera professionistica e dove è tornato per festeggiare i successi, per incontrare i tifosi con la PedalAru e quindi per dar vita a quella che oggi è l’Academy che porta il suo nome, «per restituire parte di tutto ciò che il ciclismo mi ha regalato», come ama ripetere.

«Non è una primissima volta perché abbiamo già organizzato un evento per Giovanissimi a fine luglio 2023. Questo è il secondo, ma è il primo nel ciclocross e non vediamo l’ora», dice Aru. «Intanto i nostri atleti hanno fatto qualche esperienza sulla Penisola, cosa che è nei nostri programmi. Credo sia fondamentale far sì che possano confrontarsi a livello nazionale. E magari un domani anche a livello internazionale».

Intanto domani si corre nella zona del Mercato Tre Terre (sulla strada Villacidro-San Gavino) con ritrovo alle 8. Alle 10 la prova da 30’ che per Esordienti e Allievi sarà l’ultima prima dei campionati regionali giovanili di Sassari. A seguire quelle da 40’ e 60’ per le categorie maggiori. ( c.a.m. )

