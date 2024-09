Villacidro si sveglia sotto una torre eolica 

Non cambia solo il paesaggio rurale. Non viene violentata per sempre la vista sul Monte Linas. Il nuovo parco eolico di Villacidro è un obbrobrio anche per la cittadina. È stata appena tirata su la prima di nove pale e l’effetto dal centro abitato è desolante. La torre svetta da ogni angolo. I commenti, nelle strade e nelle piazze, si sprecano, tra rabbia e amarezza. Dall’eolico al fotovoltaico il passo è breve. Tra gli effetti collaterali delle distese di pannelli ci sono le “isole di calore”, con temperature più alte di cinque gradi. In Veneto arrivano le prime limitazioni.

