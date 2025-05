Villacidro, scelti i campioni sardi 

Villacidro. La gara più affollata dell’anno ha assegnato a Villacidro i titoli sardi più importanti della mountain bike, quelli della prova olimpica: il cross country. Lo ha fatto nell’eccezionale contesto del parco di Castangias, alla presenza di Fabio Aru, monumento del ciclismo sardo, ieri in veste di organizzatore con la sua Academy. Su un tracciato bello ma non esasperato nelle difficoltà tecniche, per venire incontro alle esigenze di un movimento che si sta ricostruendo, i pronostici sono stati sostanzialmente rispettati nel 2° XC Fabio Aru Academy-Coppa Città di Villacidro. ( c.a.m. )

Campioni sardi. Esordienti : Giuseppe Mezzano (Sc Pattada, 2° anno) e Dario Sanna (Samabike, 1° anno). Allievi : Alessandro Fara (F. Coppi ‘72, 2° anno) e Leonardo Onida (Uc Guspini, 1° anno). Juniores : Alessandro Santoru (Dueppi). Elmt : Alessio Fois (Arkitano). Master 1 : Marco Serpi (id.). M2 : Simone Corda (Donori Bike Team). M3 . Alberto Olla (Aqua- scan). M4 : Petr Dobry (Donori). M5 : Sandro Marras (Alghero Bike). M6 : Stefano Pani (Sardinia Bike School). M7 : Mauro Valente (Arborea Bike). M8 : Renato Moro Merella.

Campionesse sarde. Esordienti : Soraya Cancedda (Vc Sarroch, 2° anno) e Linda Solla (Crazy Wheels, 1° anno). Allieve : Martina Becciu (Dueppi Cycling Project). Ews : Sofia Bonfanti (Aquascan). W1: Erika Pinna (Arkitano).W4: Michela Evaristo (Monteponi).

Vincitori senza titolo. Under 23 : Mauro Deriu (Uc Guspini). Donne Junior : Martina Canargiu (Arkitano).

