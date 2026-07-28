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La festa.
29 luglio 2026 alle 00:43

Villacidro celebra così San Sisinnio Martire 

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Prende il via venerdì a Villacidro l’appuntamento con Sa Festa Manna, i festeggiamenti in onore di San Sisinnio Martire: riti religiosi, processioni a cavallo, spettacolo, musica e cultura popolare.

Una tradizione che si rinnova da oltre quattro secoli e che, dal 2022, è riconosciuta tra i principali eventi identitari della Sardegna. La Festa Manna, capace di attrarre visitatori da gran parte dell'Isola, viene celebrata dalla comunità villacidrese con un rito che mantiene inalterati i suoi tratti distintivi, riuscendo al contempo a coniugare la tradizione con un richiamo sempre più attuale anche per le nuove generazioni.

Le celebrazioni religiose prenderanno avvio con la tradizionale processione con la reliquia del santo verso la chiesa campestre di San Sisinnio, che partirà venerdì alle 18.45 dalla chiesa di Santa Barbara, preceduta, alle 18, dalla messa. Sabato è prevista una messa alle 19, alla Chiesa di San Sisinnio, seguita da una processione, nella località campestre, con il simulacro del Santo. Domenica sul sagrato della chiesa di San Sisinnio, alle 7, si terrà la messa solenne. Alle 18 prenderà avvio dalla chiesa campestre la processione di rientro con la reliquia del santo, dopo la benedizione dei cavalieri. Lunedì, alle 19, la messa nella chiesa di Santa Barbara, seguita dalla tradizionale processione S’Inserru, tra le vie del centro storico, chiuderà i festeggiamenti religiosi.

Nutrito il calendario degli intrattenimenti di spettacolo che da sempre si affiancano alla festa, con musica, cabaret e proposte all'insegna della tradizione e della socialità, senza dimenticare quelle dedicate appositamente ai più giovani. Venerdì, a San Sisinnio, alle 21, appuntamento con “XX anni di legislatura”, lo spettacolo teatrale di Alessandro Pili. Alle 23, spazio al dj set firmato Stiff. Sabato, dalle 17.30 giochi in legno per bambini e adulti a cura di Tricirco; “Battesimo della sella” con Gianmichele Lai; “Superanimatori Kids Party”. Domenica, in piazza XX settembre, alle 22 andrà in scena “50 anni di folk a Villacidro” con Ambra Pintore. Lunedì, al parco Brigata Sassari, dalle 22, il dj set di Jonny Mele e il live di Baby K. Martedì gran finale in piazza XX settembre con la tribute band di Max Pezzali.

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