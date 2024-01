Villacidro-Capo Nord in bici 

Un capodanno che ricorderà per un bel pezzo, Alberto Murgia, diciannovenne, arrivato in bicicletta da Villacidro a Capo Nord pedalando tra le nevi e i ghiacci dell’inverno scandinavo. Alla meta ci è arrivato il 28 dicembre, mentre il capodanno l’ha trascorso a Olderfjord, circa 120 chilometri più a sud, ospite di una famiglia incontrata durante il viaggio.

Il viaggio

Racconta il giovane villacidrese: «lo sto facendo per una sfida con me stesso, per il mio bisogno di vivere a contatto con gli elementi naturali e per i panorami mozzafiato che ero certo di ammirare qui, ma una delle cose più belle sono le persone che si incontrano. Viaggiare in questo modo, insolito per la stagione, e grazie alla lentezza della bicicletta consente di incrociare tante persone, curiose di conoscere me e la mia avventura. Mi è capitato diverse volte di trovare gente che mi ha ospitato a dormire nelle loro case, per evitare che rimanessi fuori al freddo». Freddo che finora, nel viaggio di Alberto Murgia ha raggiunto la punta massima con i – 28 gradi registrati durante il passaggio in Svezia, ma che si profila per la prossima settimana ancora più pungente, con previsioni di – 40. «Volevo fare un’esperienza di questo tipo, con neve, ghiaccio, visto che da noi in Sardegna non c’è un vero inverno: vedere com’era qua, in uno dei posti più freddi al mondo. Per questo mi sono molto preparato prima di partire, studiando ciò a cui sarei andato incontro. D’altra parte mi piace il freddo, anche a Villacidro sto sempre a maniche corte». Il viaggio è stato preparato da Murgia mettendo a frutto quanto imparato nelle precedenti esperienze di trekking ed esplorazione, sulla bici si è portato l’equipaggiamento che gli consente la completa autonomia e sicurezza nel pedalare al freddo e nel dormire e cucinare in tenda.

Le emozioni

«Mi è sempre piaciuto fare trekking, arrampicate, stare immerso nella natura, dormire in tenda. Ho iniziato queste attività nei dintorni di Villacidro, poi, sempre a piedi, diversi giri in Sardegna, Corsica e già Norvegia, nel 2022. Ho deciso di mettermi alla prova in una nuova sfida, in bici e d’inverno: sono partito da casa il 2 ottobre e ho pedalato per Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, di nuovo Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e nuovamente Norvegia, per raggiungere Capo Nord».Con una media di 100/110 chilometri al giorno quando c’era meno freddo e 70 circa nelle ultime settimane, in una zona dove alle giornate sono concesse solo tre ore di luce, il tempo per pensare è tanto: «Mentre pedalo i pensieri vagano, tra i ricordi di casa e ciò che farò dopo il viaggio. Nelle giornate più difficili la mente è assorbita da altro: stare attento alla strada scivolosa, pensare a dove e come piazzare la tenda».

I rischi

Tra panorami da cartolina e aurore boreali, è il meteo a rappresentare la maggiore avversità: «La situazione più difficile l’ho vissuta mentre stavo attraversando una zona di montagna al confine tra Finlandia e Norvegia. Avevo deciso di avventurarmi anche se le condizioni non erano ottimali, e sono stato colto da una tempesta di neve, con fortissimo vento contrario. Una zona completamente aperta, senza ripari o villaggi nei dintorni: fermarsi sarebbe stato pericoloso e ho dovuto per forza proseguire, anche se vedevo solo a un metro da me e attorno c’erano solo buio e vento».Murgia prevede di rientrare in Sardegna in primavera, seguendo un diverso itinerario: dalle repubbliche baltiche ad altri Paesi non attraversati durante l’andata. Villacidro lo attende per un abbraccio. Caloroso, dopo tanto freddo.

