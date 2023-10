villacidrese, un’illusione troppo breve 

Villacidrese 1

Ferrini Cagliari 1

Villacidrese (4-2-3-1) : Cocozza, Aramu, Lussu (12’ st D. Pinna), L. Carboni, Bruno, M. Pinna, Muscas, Cirronis, Suella (30’ st Aru), Lilliu (23’ st Canu), Fantasia. In panchina Sitzia, Pittau, Medda, F. Podda, Cinus, Zedda. Allenatore Mannu.

Ferrini Cagliari (4-3-1-2) : Manis, M. Carboni, Rostand, Bonu, G. Podda, Usai, Mele (12’ st Sedda), Cogoni, Figos (1’ st Galloni), Scioni, Mudu. In panchina Olla, Anedda, Aresu, Carta, Murtas, Pusceddu, Boi. Allenatore S. Pinna .

Arbitro : Evangelista di Treviglio.

Reti : 10’ st Muscas, 32’ st Scioni.

Note : ammoniti D. Pinna (V), Figos (F); recupero 5’ st; angoli 4-2; spettatori 120.

SAN GAVINO MONREALE. La gara contro la Ferrini si chiude sul risultato di 1 a 1 e succede tutto nella ripresa. Sul campo di San Gavino, gli spettatori hanno assistito a un primo tempo privo di occasioni, ma è stato anche ricompensato da una seconda frazione di gioco decisamente densa di emozioni. La partita si è disputata al “Santa Lucia” in quanto il campo comunale di Villacidro è interessato da lavori di ammodernamento e rifacimento del manto erboso, quindi continua a non essere agibile.

La gara

Nel secondo tempo la prima occasione da annotare è di marca ospite: G. Podda lanciato a rete si trova a tu per tu con Cocozza in uscita, e si fa parare il diagonale mancino a incrociare. I ragazzi di Villacidro, che ieri hanno giocato indossando il completo arancione, passano però in vantaggio al 10’: defilato sulla parte destra del centrocampo, Lilliu lancia lungo per Muscas, il portiere della Ferrini Manis in uscita travolge il proprio difensore Cogoni e la palla scavalca entrambi.

A quel punto Muscas trova la porta spalancata e non può fare altro che depositare la sfera in rete per la più facile delle occasioni.

La rimonta

Non è finita qui, perché la Ferrini Cagliari, per l’occasione in tenuta blucerchiata, reagisce e trova il pari al 32’: su azione di calcio d’angolo, dopo una serie di batti e ribatti nell’aria di rigore, il più lesto di tutti è il forte centrocampista Scioni, il cui diagonale sinistro non lascia scampo al portiere Cocozza per il definitivo pareggio. Partita nel complesso corretta e ben diretta dall’arbitro Evangelista di Treviglio.

