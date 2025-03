villacidrese travolta iDOLO: SPERANZE SALVEZZA 

Idolo 5

Villacidrese 2

Idolo (4-2-3-1) : Salis, V. Stochino, Prieto, Ferreli, Doa; Pablo Emili (15’ st Jammeh), Carboni; R. Biscu (32’ st Usai), S. Biscu (36’ st Mancosu), Medde (44’ st Arra); Barrionuevo. In panchina Demurtas, L. Piras, Bottegal, Manca. Allenatore Podda.

Villacidrese (3-4-3) : Puliga, Lussu (13’ st Medda), Saias, S. Pittau; Mattia Pinna, Lilliu, Paulis, Atzei; M. Piras (11’ pt Cirronis, 20’ st Figus), Muscas (29’ st Cadeddu), Rosa (16’ st Ambus). In panchina Toro, A. Pittau, Pilleri, Matteo Pinna. Allenatore A. Piras.

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 3’ Paulis (r), 25’ R. Biscu, 38’ V. Stochino; st 16’ R. Biscu, 28’ Paulis, 33’ Usai, 43’ Jammeh.

Note : espulso A. Piras; ammoniti Jammeh, Risam Cirronis, S. Pittau.

Arzana. C’è ancora vita per l’Idolo. La squadra di Simone Podda vince una gara di fondamentale importanza nella corsa alla salvezza. Allo Sturrusè capitola (5-2) la più quotata Villacidrese, in piena corsa per un posto nei playoff.

Per la formazione di casa il pomeriggio inizia in salita. Al 3’ la Villacidrese è già in vantaggio con Paulis. L’ex centrocampista del Lanusei sbocca il risultato segnando il rigore concesso per fallo su Manuel Piras. Ma il cuore della squadra di Arzana vibra forte e in 15’ minuti ribalta il parziale. Prima, al 23’, segna Raffaele Biscu, su assist di Barrionuevo, poi (38’) il capitano Vincenzo Stochino realizza il vantaggio risolvendo un flipper in area.

Al 16’ della ripresa ancora Raffaele Biscu, in giornata di grazia, castiga Puliga dopo un rinvio sbagliato. Altro disimpegno errato, ma sul fronte opposto, consente a Paulis (28’) di accorciare prima che il parziale lieviti con Usai (33’) e Jammeh (43’). (ro. se.)

