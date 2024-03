«Villacidrese, sarà dura ma bisogna stare uniti» 

Villacidro. Una sconfitta all’esordio in trasferta col Barisardo, un successo alla prima casalinga con la Tharros. Renato Incani, 41 anni, ex Primavera del Torino, è l’allenatore della Villacidrese dall’8 marzo. La società gli ha dato un compito complicato: salvare la squadra, ultima in Eccellenza col Sant’Elena. Dopo un primo approccio negativo, sono arrivati i tre punti. ma lo stesso tecnico sa che l’impresa «è tosta».

Mister Incani, perché il club ha scelto lei?

«Bisognerebbe chiederlo al presidente Matteo Marrocu. In passato quando parlavo di calcio con lui mi diceva che un giorno avremmo lavorato assieme. Cosi è stato: mi ha chiesto di portare a termine la stagione e programmare il futuro. Ho accettato molto volentieri».

Che problemi ha trovato?

«Il morale a terra. La squadra è stata nelle retrovie per tutta la stagione in questa situazione anche le qualità tecniche vengono meno perché la testa non è serena. In una settimana e mezzo di lavoro non ho potuto fare tanto, serve tempo per assimilare i nuovi concetti»

Come pensa di migliorare la situazione?

«Lavorando. Mi piace stare sul campo, correggere gli errori, trovare e avere una forte motivazione, stare vicino ai miei calciatori. I ragazzi devono stare uniti come domenica scorsa, solo così i risultati arrivano».

Il successo sulla Tharros è dovuto al suo intervento?

«Prima del match settimana abbiamo provato alcune cose nuove su palla inattiva e su come proporre il nostro gioco. Domenica lo abbiamo fatto molto bene, infatti ci siamo presentati diverse volte davanti al portiere. I ragazzi si sono messi a disposizione, hanno qualità, forse il cambio in panchina li ha anche sbloccati mentalmente».

La salvezza è possibile?

«Non dipende solo da noi, è tosta. In questa ultima parte di campionato noi e le altre concorrenti abbiamo scontri diretti e partite contro squadre della zona playoff. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, la nostra rincorsa è sul Calangianus».

Cosa significa prendere una squadra in corso d’opera?

«Non è mai facile farlo, se accade vuol dire che ci sono problemi. Bisogna essere pratici e non imporre subito troppi concetti, bisogna entrare nella testa dei ragazzi facendo fare loro le cose semplici».

Cosa ha detto ai calciatori appena ha messo piede nello spogliatoio?

«Di stare tranquilli. Le qualità ci sono, è ovvio che con un cambio allenatore qualcuno sia più contento ma per me sono tutti uguali. Sono a disposizione di tutti».

È stata una scelta di cuore, visto il suo passato, o di testa, perché crede nell’impresa?

«Entrambe le cose. Di cuore perché ho un bellissimo rapporto con le persone di Villacidro, tanti dirigenti di quando giocavo sono ancora in società, li conosco e per me è stato facile tornare da un punto di vista umano. Ma anche razionale, perché accetto la sfida e credo nel lavoro: il calcio è imprevedibile».

Resterà anche la prossima stagione a prescindere dalla categoria?

«Sì, col presidente abbiamo un accordo per concludere al meglio questa stagione e riprogrammare il futuro insieme sia in casa di salvezza, si spera, che in caso di retrocessione.

Quali sono i programmi societari?

«È una società che ha un’organizzazione di categoria superiore, data da un passato molto importante. Purtroppo a volte capitano annate storte, che però possono essere un’opportunità per riflettere e riprogrammare».

