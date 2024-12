Villacidrese salva nel finale 

Villacidrese 2

Idolo 2

Villacidrese (4-4-2): Toro, Mattia Pinna (1’ st Mboup), Lussu (1’ st Pittau), Saias, Porcu, Sheriff (37’ Matteo Pinna), Muscas, Cirronis (44’ st Ambus), M. Piras, Ragatzu, Paulis. In panchina Ghimici, Medda, Lilliu, Pisaneschi, Keita. Allenatore Incani.

Idolo (4-2-3-1) : Demurtas, Stochino, Murru (16’ st Doa), Ferreli, Nicol, Prieto, Mancosu (26’ st Taccori), L. Piras, Carboni, Jammeh, Usai (52’ st Arra). In panchina Salis, Miceli. Allenatore Podda.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 18’ e 22’ Mancosu; st 36’ Paulis, 47’ Saias.

Note : espulso Nicol; ammoniti Sheriff, Cirronis, Trincas, Murru, Carboni, Muceli; recupero 6’ pt, 9’ st; angoli 12-2; spettatori 150.

Villacidro . La Villacidrese all’ultimo respiro porta a casa un pari prezioso guadagnato con l’orgoglio che fa morale per il prosieguo della stagione. Idolo che nel primo tempo si porta con merito sul doppio vantaggio ma si scioglie sul più bello nella ripresa. Un pari che per come è maturato scontenta le due compagini.

La partita

In un primo tempo di marca ospite, l’Idolo passa in vantaggio al 18’: cross in area, Mancosu è il più lesto di tutti che con un tiro al volo di sinistro insacca. Al 22’ i “bianchi” di Arzana raddoppiano, è sempre Mancosu a marcare, la bella percussione in area viene finalizzata con un diagonale destro imparabile. Senza Figus squalificato, al 37’ tegola a centrocampo per la Villacidrese: infortunio per l’appena diciottenne Sheriff, si sospetta la lesione del legamento collaterale mediale. Nella ripresa i padroni di casa sotto di due gol entrano in campo con l’orgoglio, al 5’ il potente tiro di Cirronis viene deviato sopra la traversa dal solito Demurtas. Alla mezz’ora l’Idolo resta in 10 uomini per il doppio giallo a Nicol. All 34’ Porcu va vicino al gol ma sulla sua strada trova sempre Demurtas. Al 35’ Mboup viene abbattuto in area, dal dischetto si presenta “Mago” Paulis che insacca. Prima della sostituzione, giallo per Cirronis, diffidato salterà la prossima gara. Al tramonto della partita, al dodicesimo calcio d’angolo, cross di Paulis, Saias svetta più in alto di tutti ed insacca per il definitivo pari. Compleanno Amaro per Jammeh, il numero 10 dell’Idolo che compie 25 anni.

