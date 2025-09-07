VaiOnline
Coppa Italia.
08 settembre 2025 alle 00:35

Villacidrese, rimonta inutile Il Guspini può festeggiare  

Villacidrese 2

Guspini 2

Villacidrese (4-3-3) : Doneddu, Laconi, Bellu (27’ st. Atzeni), Saias, Lussu (31’ st. Pinna), Paulis, Mereu (27’ st. Auriemma), Atzei (10’ st. Figus), L. Muscas, Agostinelli, Cappai. In panchina: Piga, Cadeddu, A. Muscas, Pittau, Carta. Allenatore: Mingioni.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Dessì (7’ st. Fadda), Tamburini (17’ st. Ruggeri), Medda, Zedda, Pusceddu (7’ st. Marcon), Cordoba (26’ st. Piga), Mboup, Mura, Manca (7’st. Sanna), Riep. In panchina: Loi, Saba, Marci, Mantega. Allenatore: Dessì.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt. 19’ e 29’ Mura; nella ripresa 22’ Cappai, 45’ Saias.

Note : ammoniti Mereu, Zedda, Tamburini, Dessì, Mura.

Villacidro. Il derby del Medio Campidano premia il Guspini che passa il turno di Coppa Italia nonostante il 2-2 in casa della Villacidrese grazie al successo dell’andata.

Gara dominata nel primo tempo dagli ospiti che vanno in vantaggio con Mura il quale sfrutta un passaggio illuminante di Riep. Il numero 10 replica al 29’ con una deviazione da un traversone da destra. Al 29’ Laconi va vicino alla rete ma Fortuna salva.

Nella ripresa Mingioni striglia i suoi, che tornano in campo con più fame. Tuttavia, l’imprecisione nel palleggio resta una costante per i padroni di casa, i quali faticano a macinare un gioco pulito. Al 22’ però il lampo: da situazione di mischia Cappai si avventa sul pallone e infila l’1-2. Gol che galvanizza la Villacidrese la quale trova il pareggio sull’angolo battuto da Paulis per Saias. Ma alla fine festeggia il Guspini.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

COMMENTI

