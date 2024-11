Villacidrese, questione di famiglia Da Siro a Marco: vogliamo crescere 

Nel nome del padre e poi del figlio. Da quasi trent’anni a questa parte, il calcio a Villacidro è passato per le mani della famiglia Marrocu. Fondata nel 1979, la Villacidrese, da fine anni 90 è stata guidata da Siro, il presidente degli undici campionati consecutivi di serie D culminati in quella promozione nel calcio professionistico e quindi la serie C, unicum in Sardegna nel calcio professionistico oltre Cagliari, Torres e Olbia. Dopo la mancata iscrizione nel 2012, ci ha pensato il figlio Matteo, imprenditore ed ex calciatore, appassionatissimo di sport, a riportare la squadra della cittadina di Giuseppe Dessì ai massimi livelli del calcio regionale.

La storia

«La rifondazione ha portato a un ridimensionamento, ma con le idee molto chiare. Siamo ripartiti dalla terza categoria, vincendo il campionato al secondo tentativo», il ricordo dell’attuale presidente Marrocu, «da lì è stata un’ascesa sino al 2021 con la conquista dell’Eccellenza, persa la scorsa stagione a causa, tra le altre cose, di non poter giocare in casa, nel nostro campo e con i nostri tifosi». Il 2021 è stato determinante anche per aver puntato sul futsal: «Ci teniamo tantissimo, il connubio calcio a 11 e calcio a 5 lo riteniamo fondamentale per la crescita del nostro sodalizio».

Nonostante la retrocessione in Promozione il progetto non si è fermato. «Il 70% dell’attuale prima squadra è nato nel nostro settore giovanile», prosegue Marrocu, «frutto di un lavoro coordinato e ben fatto che ha portato i risultati. I mezzi economici sono stati notevolmente inferiori ad altre squadre, ma la passione, l’impegno e la costanza hanno portato risultati che altre piazze, che hanno messo in campo ingenti risorse, non sono riuscite ad ottenere». Altro passo fondamentale per la crescita della società è stato compiuto nel 2018 con la fusione con il Villacidro, altra realtà della cittadina del Medio Campidano. «L’unica novità è rappresentata dal cambio di colori sociali. Dal biancoceleste all’azzurro-celeste si è voluto mantenere dei riferimenti con le vecchie società. Il Villacidro si concentra sull’attività di base, dai Primi calci agli esordienti con più di 200 iscritti. Noi sul settore giovanile che oltretutto la scorsa stagione ha vinto i propri campionati salendo di livello. Livello che manteniamo anche con i Giovanissimi e gli Allievi nel calcio a 5».

RIPRODUZIONE RISERVATA