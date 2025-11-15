VaiOnline
Villacidrese, prova di forza 

Tre reti al Guspini che oggi può perdere il primo posto 

Villacidrese 3

Guspini 0

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Pinna (20’ st Figus), Laconi, Saias, Atzeni, Paulis, L. Muscas (27’ st Atzei), Mascia, Demurtas, Agostinelli (20’ st Manca), Cappai (31’ st. Cirronis). In panchina Puliga, Pittau, A. Muscas, Mereu, Lussu. Allenatore Mingioni.

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Chessa, Tamburini (32’ pt Dessì), Marcon (40’ st Porcu), Zedda, Sanna (32’ pt Manca) Fadda, Mura (42’ st M. Saba), Mboup, Marci (10’ st Porcu), Medda. In panchina P. Saba, Mantega, Riep. Allenatore Dessì.

Arbitro : Dascola da Cagliari.

Reti : pt 10’ Agostinelli, 25’ Cappai, 30’ L. Muscas.

Note : ammoniti Zedda, Agostinelli e Dessì.

Villacidro. La Villacidrese cala il tris e batte con un perentorio 3-0 la capolista Guspini portandosi a -4 dalla vetta. Risultato quasi sorprendente per la squadra di Mingioni, che chiude la pratica nel giro di 45’. Seconda sconfitta stagionale per la battistrada dopo quella in trasferta ad Arborea. Un’occasione per Terralba e Castiadas che, seconde a -1, oggi si sfidano con l’occasione di diventare leader.

La gara

I padroni di casa iniziano bene e sbloccano la partita al 10’: cross da destra di Laconi, prima respinta di Fortuna che poi non può nulla sul tap-in vincente di Agostinelli. Reazione immediata del Guspini con Mboup che si fionda su un retropassaggio, salta il portiere Riccio e poi spedisce il pallone a lato. Da lì è un assolo gialloblù: al 25’ azione di sfondamento di Mascia, il quale serve Cappai che a tu per tu con Fortuna non sbaglia. Cinque minuti più tardi la Villacidrese cala il tris: errore in fase di impostazione di Tamburini che regala il pallone a L. Muscas il quale parte da centrocampo e insacca. Lo stesso numero sette si divora la doppietta personale al 35’ sulla bella imbucata di Agostinelli.

Ripresa

Seconda frazione a ritmi drasticamente più bassi, con la Villacidrese che amministra l’ampio vantaggio maturato nei primi 45’ mentre il Guspini cerca di riaprire il match. Ma la squadra di Dessì fatica a creare azioni pulite e mettere in difficoltà i rivali. Nonostante le diverse occasioni per Fadda e Mboup, la porta di Riccio rimane inviolata.

