Villacidrese, poker e vetta 

Baunese 2
Villacidrese 4
Baunese (4-3-3) : Falconetti, Loi (25’ st Mereu), Fenude, Pendin, Monni, Canu, Incollu (35’ st Deiana), Leite Mendes, Corrias (1’ st Barca), Bonicelli, Tegas. In panchina Ghironi, Monni. Allenatore D’Agostino.
Villacidrese (4-3-3) : Riccio (12’ st Piga), Russo, Laconi (12’ st Manca), Saias, Atzeni, Paulis, L. Muscas (37’ st Cirronis), Mereu, Agostinelli, Figus (12’ Cappai), Atzei. In panchina A. Muscas, Pintus, Mascia, Cocco. Allenatore Mingioni.
Arbitro : Mele di Sassari.
Rete : pt 2’ Bonicelli, 11’ Atzei, 30’ Tegas; st 37’ Paulis (r), 45’ Laconi, 50’ Cappai.
Baunei. Una forte Villacidrese batte in rimonta una volonterosa Baunese al termine di una gara avvincente, tra le più belle viste al Comunale Planedda in questi ultimi anni.
La partita
Pronti via e i nerazzurri di D’Agostino passano in vantaggio al 2’ con Bonicelli, lesto ad approfittare di un’indecisione della difesa ospite. All’11’ la Villacidrese pareggia con Atzei, che chiude in diagonale una bella azione corale. Baunese nuovamente in vantaggio però alla mezz’ora con Tegas, in rete con un diagonale rasoterra.
Il secondo tempo
Nel secondo tempo i nerazzurri locali vanno ancora in gol, al 30’, ancora con Bonicelli, ma l’arbitro Mele di Sassari annulla per un fuorigioco millimetrico. Da quel momento la partita cambia volto e in pochi minuti la Villacidrese capovolge le sorti della gara: Paulis pareggia su calcio di rigore al 37’ st e al 45’ Laconi firma il sorpasso. Il 4-2 finale, con la Baunese sbilanciata in avanti alla ricerca del 3-3, lo segna Cappai in contropiede al 50’. Tre punti sofferti ma preziosissimi.
