«Villacidrese penalizzata» 

Villacidro. Una retrocessione dolorosa, uno sfogo amaro: la caduta della Villacidrese in Promozione, dopo tre anni in Eccellenza, è legata certamente al maggiore spessore degli avversari ma anche, senza timore di smentita, dalla mancanza di un terreno di gioco casalingo. Con l’obbligo, di fatto, di giocare tutte le partite in trasferta.

Il pubblico

«Il fattore ambientale per chi deve salvarsi è determinante», sottolinea Matteo Marrocu, giovane presidente della società, «ci sono mancati la presenza del pubblico, le sensazioni che lo stesso ti dà nei momenti di difficoltà, l’abitudine a giocare nel tuo campo. Durante la stagione ci siamo allenati con poco tempo e poco spazio a disposizione».

Umore nero

Il bilancio non è positivo e l’umore neanche. «Siamo stati davvero penalizzati sotto tutti i punti di vista da questo esilio forzato», ribadisce il patron, «e il danno economico è non inferiore ai 50mila euro di mancati introiti tra abbonamenti, bar, botteghino e sponsor». E «non è un caso che siano retrocesse direttamente proprio le squadre senza un proprio campo».

Amarezza

Cioè Villacidrese, Sant’Elena e Bosa. «In un solo campo da noi si sono allenati non meno di 250 atleti tra giocatori della prima squadra, ragazzi e bambini, mentre attorno a noi giustamente si preparavano gli sportivi dell’atletica».

Situazione che ha lasciato in Marrocu «tanta amarezza, dispiacere e rabbia. Ho speso una fortuna in questi anni, ho condizionato la mia vita per la passione dello sport».

Il futuro

È tempo però di chiudere un capitolo e aprirne un altro, col nuovo Comunale che aspetta la squadra a braccia aperte «Quanto alla Villacidrese, ho sempre vissuto la mia presidenza con spirito di sacrificio», ricorda Marrocu, «il club esisteva prima di me, con risultati anche di gran lunga migliori, ed esisterà anche dopo di me. Non è corretto pensare che il mio nome sia legato alla sopravvivenza di questo splendido progetto sportivo, la società non è mia ma è un patrimonio della comunità che ho l’onore, oltre che l’onere, di gestire». Ora un po’ di riposo, «poi con più energie inizieremo a valutare tutte le possibilità ripartendo dai valori e dalla nostra storia, senza rinunciare all’ambizione ma facendo tesoro degli errori commessi». Si attende la programmazione della prossima stagione. Chi ben (e prima) comincia (a costruire), è a metà dell’opera.

